中國手機市場王座之戰：vivo穩坐第一，蘋果華為小米緊追不捨

在智能手機領域，vivo一向夠穩，但沒想到竟然這麼穩！10月25日，國際數據公司（IDC）最新報告顯示，2024年第三季度中國智能手機市場出貨量約6878萬台，同比增長3.2%，連續四個季度保持同比增長。

其中，vivo在三季度繼續位居中國智能手機市場第一，今年前三個季度合計出貨量也保持首位。緊隨其後的分別是蘋果、華為、小米和榮耀。

IDC中國研究經理郭天翔指出，自去年四季度以來，中國智能手機市場表現穩步回升，過去三年積壓的換機需求逐步釋放，許多用户已到了不得不換手機的時候，經濟環境因素並未明顯抑制換機需求。隨着9月下旬開始政府多項促進經濟政策的推出，明顯增強了市場信心和活力。

如果相關政策可以持續改善市場信心，推動經濟企穩回升，有望進一步刺激消費，進而對手機市場的穩定表現起到更加積極的作用。

手機市場大洗牌

報告顯示，新一輪換機週期的到來使得市場需求持續向好。vivo、華為、小米等廠商市場表現亮眼，推動了安卓市場同比增長3.8%。蘋果新品上市首銷以後，市場需求並無明顯改變，iOS市場出貨量同比下降0.3%。具體來看：

三季度vivo繼續位居中國智能手機市場第一，今年前三個季度合計出貨量也保持首位。

蘋果憑藉年度新品上市，以15.6%的市場份額重返中國市場前五位。隨着後續市場優惠力度的加大以及蘋果智能的上市，iPhone16系列的市場需求有望在未來陸續釋放。

華為第三季度市場份額15.3%，位居第三。迴歸以後連續四個季度同比增長幅度達到兩位數。隨着產品促銷力度的加大，在新品較少的情況下，佔據4000-8000元市場份額第一。

小米國內市場出貨量連續第五個季度出貨量保持同比增長，第三季度憑藉14.8%的市場份額上升到第四位。

榮耀以14.6%的市場份額位居第五位。新產品線Magic Flip發佈以後銷售穩定，本季度Magic V3上市以後保持跟上一代產品的熱銷，幫助榮耀回到摺疊屏手機市場的第二位。

與此同時，今年國內智能手機市場平均單價相比去年明顯提升，第三季度中國600美元以上高端手機市場份額達到29.3%，相比去年同期增長3.7個百分點。

摺疊屏手機市場增長速度放緩

經過了5年的發展，從最初的概念一直到逐漸走向成熟，摺疊屏手機已經逐步取得了市場的認可。

2024年第三季度，中國摺疊屏手機出貨量達到223萬台。儘管保持同比增長，但增速相比前八個季度明顯放緩。

自2019年問世以來，摺疊屏手機市場滲透率依然只有3.2%（2024年前三季度）。缺乏更多的使用場景，產品價格和使用體驗相比直板產品並無絕對優勢，使得摺疊屏手機的使用人羣暫時難有更大突破。

來看細分市場，2024年第三季度，華為繼續以41.0%的市場份額保持優勢，新推出的三折產品開闢了新的賽道；榮耀摺疊屏手機市場位居第二位，份額21.9%，分別位居橫折和豎折產品市場二、三位；

小米依靠新產品線Mix Flip的成功自2021年第二季度以後，第一次進入摺疊屏手機市場的前三位；隨着新一代產品上市，

三星的市場份額上升到7.7%，位居第四；X Fold3系列憑藉全面穩定的產品力，幫助vivo在只有一條摺疊屏產品線的情況下保持在第五位，在橫折產品市場上依然位居第三位。

智能手機市場競爭激烈

近期新款智能手機層出不窮，全球智能手機市場競爭一直呈現出白熱化的態勢。面對如此激烈的市場競爭，剛剛發佈的iPhone 16系列選擇在中國市場降價銷售了。

10月20日，天貓蘋果官方旗艦店發佈了優惠活動，iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods等系列產品均享受不同程度的折扣力度，iPhone 16系列最高優惠1600元。

蘋果選擇早早開始降價，主要源於今年雙11各大手機廠商的價格競爭格外焦灼，包括OPPO、vivo、榮耀等，都給出了700元甚至更高的優惠力度。

其中，在淘寶百億補貼上，vivo X100s售價為3151元起，OPPO Find X7售價3377元起，小米14售價3433元起，榮耀Magic 6售價3164元起，同時平台還給出以舊換新最高補貼770元的優惠。

在京東自營旗艦店裏，vivo X100s售價為3879元起，贈送影音耳機一副，以舊換新最高補貼100元。小米14售價3979元起，以舊換新最高補貼1470元。榮耀Magic 6售價3799元起，京東PLUS會員券後價3559元起，還可以疊加以舊換新最高補貼700元。

快手也是給出了實打實的優惠力度。vivo X100s售價3220元起，OPPO Find X7售價3340元起，小米14售價3846元起，榮耀Magic 6新人券後售價3554元起。在各大國內廠商的圍追堵截之下，iPhone在中國的銷量遇到了更大的壓力。

展望未來，隨着5G、AI等新技術的不斷成熟和應用場景的拓展，手機市場將迎來更多的機遇和挑戰。各大品牌需要抓住機遇並迎接挑戰，不斷提升自身的技術實力和市場競爭力以贏得消費者的青睞。

隨着消費者對品質和服務要求的不斷提高，手機品牌還需要加強售後服務和用户體驗管理以提升用户滿意度和忠誠度，這樣才能在激烈的市場競爭中立於不敗之地並實現可持續發展。