特斯拉Tesla暴漲22%　馬斯克暴賺335億美元！財報幾大重要信號

隔夜，由於盈利能力的上升和對明年的樂觀展望，特斯拉股價飆升，收盤上漲近22%，市值一夜增加了數百億美元，創下了2013年以來的最佳單日表現。

股價週四大漲後，特斯拉全年漲跌幅轉正，公司CEO馬斯克的淨資產一夜增加了335億美元，為有史以來第三大的增長。

馬斯克一夜賺335億美元

此前，市場擔憂特斯拉的核心業務將繼續下滑，馬斯克未來將持續優先考慮自動駕駛技術。不過，特斯拉的最新季報和財報電話會議緩解了人們的擔憂。

財報中透露出的幾大信號

一是特斯拉廉價電動汽車明年有望投產的消息；二是超預期的每股收益、更高的毛利率；三是馬斯克表示，特斯拉明年的銷量增長可能達到20%-30%。

股價大漲後，全球首富馬斯克的一夜淨資產增加了335億美元，使他的財富達到2703億美元，比排名第二的貝佐斯高出610億美元。

特斯拉股票和期權約佔馬斯克財富的四分之三，其中還包括SpaceX、社交媒體平台X和人工智能公司xAI的大量股份。

在電話財報會議上，馬斯克還表示，如果他被特朗普重用，他將推動聯邦政府批准自動駕駛汽車的程序。

自動駕駛汽車是特斯拉未來的一個關鍵增長領域。馬斯克表示，他預計特斯拉將於2026年開始推出Cyber​​cab自動駕駛出租車，並計劃該公司最終每年生產200萬- 400萬輛。

馬斯克表示：「我預測特斯拉將成為世界上最有價值的公司，而且可能遙遙領先。」

Robotaxi 圖片來源：Tesla

華爾街「吵翻了」

對此，Deepwater Asset Management的管理合夥人Gene Munster評論稱：「投資者得到了好於預期的利潤和交付量增長指引。長線投資者得到了金胡蘿蔔。」

不過，也有分析師認為，市場對特斯拉的預期較低，這種超預期的情況能否持續仍存疑。CFRA Research的分析師Garrett Nelson表示，投資者對特斯拉本季度設定的標準很低，並質疑特斯拉能否維持盈利水平。

Nelson指出：「在連續四次虧損和機器人出租車日讓投資者的疑問多於答案之後，對發佈的預期很低。」展望未來股價走勢，華爾街存在較大分歧，最高看到310美元，最低看到135美元。

Wedbush分析師Dan Ives給予特斯拉跑贏行業的評級，未來12個月的目標價定為300美元，較隔夜收盤價還有15%的上漲空間。

Ives認為，三季度利潤率提高「清楚地表明，特斯拉在平衡未來計劃的同時，仍在繼續關注盈利能力。」Piper Sandler分析師Alexander Potter給予特斯拉增持的評級，目標價達到310美元，還有19%的上漲空間。

Potter指出，特斯拉三季報「幾乎所有方面都出人意料地表現良好」，即使事實證明公司的自身預期顯得樂觀，也有「上漲空間」。

摩根士丹利的分析師Adam Jonas也給予特斯拉310美元的目標價，認為三季度的業績「可能標誌着汽車盈利預期觸底。

特斯拉Tesla Optimus人形機械人（Tesla影片截圖）

空頭一方，摩根大通的分析師Ryan Brinkman維持對特斯拉的減持評級不變，將其目標價從130美元上調至135美元。

Brinkman指出，雖然投資者可能會對特斯拉超乎尋常的利潤增長感到興奮，但推動這波股價上漲的催化劑並不能被看作長期的增長因素。投資者不要太看重特斯拉財報後股價第一時間的「爆發式上漲」，認為業績報告帶來的行情「不可持續」。

Brinkman認為，特斯拉第三季度的盈利和現金流有所改善，但背後的幾個動因是不可持續的，比如出售碳排放信用額度的所謂「賣碳」收入，異常高的營運資本收益。