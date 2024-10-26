黑白大廚｜白種元旗下連鎖餐廳將登陸韓國股市　身家暴增近17億元

平日收看《黑白大廚﹕料理階段大戰》時，會否覺得很緊張？這反映出節目製作團隊是相成功。至於節目評審之一的白種元，更可謂節目主角。白種元除卻廚師外，即將多了億萬富豪﹑上市公司大股東的身份，因為據《彭博》報道，其白種元旗下的連鎖餐廳品牌Theborn Korea即將登陸韓國股市，估值達4,920億韓圜，其本人持有的股份價值高達2.15億美元（約16.8億元）。



報道指出Theborn Korea於今年8月30日已通過韓國證券交易所初步審查，集資最多1,020億韓圜（約5.7億元）。資金將用於開發新菜單及品牌﹑收購合併等用途。上市後白種元仍持有公司61%股權。

《黑白大廚：料理階級大戰》預告截圖

94年創立Theborn Korea

據資料顯示現年58歲的白種元，於1994年創立Theborn Korea，為公司行政總裁，提供平價料理及休閒用餐體驗。旗下品牌有25個，當中有個別品牌與香港有關，如Hong Kong Banjum。Theborn Korea目前擁有2,900間門店。

本月初該公司公布旗下燒肉店新村食堂宣布，進駐尖沙咀加連威老道，預計共佔兩層，佔地過萬呎。

公司早於2018年便計劃申請上市，可是受到新冠疫情爆發而押後。去年公司收入達到4,107億韓圜，較2019年新冠疫情爆發前的收入高出逾3倍。

白種元為韓國知名廚師，並且多次主持飲食節目，介紹包括香港等多地的地道美食。他亦為一名網絡紅人，其本人在YouTube的頻道，訂閱人數達661萬。同時更有「指石成金」的能力，經其本人曾介紹的餐廳更即時爆紅。

與香港結不解之緣

雖然白種元在事業上即將迎來豐收，但原來亦曾經歷低潮，兼且過程相當戲劇性及勵志。據網上資料，他於早年創立Theborn Korea後，曾染指建築業。卻於1998年遇上金融危機爆發導致他負上17億韓圜債務。

在人生及事業低潮時前往香港旅遊散心，品嚐過香港的美食後重新喚醒其鬥志，決定並將業務集中於餐飲業。回國後與債權人商討時，指出會集中經營餐廳以償還債務，最終獲債權人首肯。其後經過多番努力，清償債務之餘更為個人的餐飲王國奠下基礎。