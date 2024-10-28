港交所﹕內地與中東投資聯繫加強　香港接連兩地區作用日益重要

港交所（0388）指出地緣政治環境變幻莫測，中東和亞洲地區逐漸發展起新的資本及貿易中心。香港作為超級聯繫人和亞洲領先國際金融中心，是推動全球互聯互通以及發掘商機的上佳選擇。



港交所又指出香港與沙特阿拉伯的合作關係已經從最初的開拓階段邁向積極落實，兩地之間的官方交流以及跨地區資本和投資活動不斷增加。港交所進一步指出，從資本市場聯通更加緊密﹑提升跨境市場融資吸引力﹑增加資本投資﹑新的戰略合作夥伴關係等。

港交所表示隨著中國與中東投資聯繫的加強，香港和港交所在連接兩個地區之間的資本及機遇方面所發揮的作用也越來越重要。港交所預料隨著國泰航空本周恢復香港與利雅德之間的直航客運航班後，預計兩地之間將有更多的雙向對話、商業活動及資本流動。

本周恢復往返香港至利雅德航線

港交所指出中東和亞洲龐大的資本池有推動區域和全球經濟增長的潛力，中東經濟的多元化發展及中國新質生產力的湧現也蘊藏著無限機遇。港交所擁有世界領先的融資平台、流動性充裕且充滿活力的市場，以及與内地資本市場獨一無二的互聯互通機制，能夠憑著獨特優勢，推動兩地資本雙向流動。

香港交易所很高興在本周重返利雅德，參加未來投資倡議研究所舉辦的第八屆 FII峰會，以及首次在 FII 舉辦香港交易所早餐會。届時，主席唐家成、集團行政總裁陳翊庭及其他香港交易所代表將就加強中東與中國的聯繫分享他們的觀點。