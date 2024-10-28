證監會﹕年底前向當作獲發牌VATP申請人　發第一批正式牌照

證監會今日就推動香港金融科技生態圈的健康穩健發展提出願景，並就有關措施勾勒了多個範疇，以在市場發展和投資者保障之間取得平衡。



在2024年香港金融科技周的演說中，證監會中介機構部執行董事葉志衡詳細介紹了上述措施，以進一步發展和擴大香港的虛擬資產市場，包括與虛擬資產交易平台有關的迅速發牌程序。

證監會現行監管措施包括以風險為本的現場視察及與申請者的高級管理人員和控制人直接對話，在這基礎上，證監會正實施一個迅速的牌照批准程序，以處理被當作獲發牌的虛擬資產交易平台申請，並預計將在今年年底前向被當作獲發牌的虛擬資產交易平台申請者發出第一批正式牌照。

證監會（SFC）就推動香港金融科技生態圈的健康穩健發展提出願景。(蘇煒然攝)

為持牌VATP設立諮詢小組

虛擬資產交易平台諮詢小組﹕為支持持牌虛擬資產交易平台發展可持續的業務模式，證監會正為所有持牌虛擬資產交易平台建立一個正式的諮詢小組，由每個持牌機構的代表組成，以確保證監會在制定政策過程中考慮它們的觀點。預計該諮詢小組將於2025年初啟動。證監會今後發布關於虛擬資產行業優先監管事項的白皮書，將以該小組未來進行的討論及來自其他持份者的反饋作爲基礎。

與虛擬資產相關的其他監管措施﹕為履行促進虛擬資產行業可持續和負責任發展的承諾，證監會正與香港特區政府和其他監管機構合作，就提供虛擬資產交易服務和提供虛擬資產託管服務的規管制定建議。

至於代幣化和Ensemble項目方面，葉志衝指出證監會將繼續支持與代幣化相關的行業倡議。證監會是金管局Ensemble項目的架構工作小組的核心成員，與金管局共同領導資產管理行業的代幣化方案。Ensemble項目在建立香港代幣化生態圈所需的基礎設施方面擔當重要角色，最終能為代幣化資產結算制定行業標準。

以積極務實建立全面監管框架

葉志衡表示：「證監會將繼續力求以務實和積極的方式來建立並推進一個全面的監管框架，在市場發展和投資者保障之間取得平衡。」他又補充，證監會將繼續通過積極的監控系統及公眾警示，並深化與其他機構的合作，以加強其投資者保障工作。