購Synagistics締港首宗DeSPAC　陳德霖解三部曲　稱過程「辛勞」

由金管局前總裁陳德霖、前特首曾蔭權胞妹曾璟璇等發起的特殊目的收購公司（SPAC）匯德收購 （7841） ，將與東南亞電商解決方案平台Synagistics合併，並於周三﹙30日﹚改以獅騰控股 （新上市編號：02562） 掛牌，成為本港首宗完成de-SPAC（SPAC併購交易）的成功案例。

未來助內地品牌「出海」

按港交所規定，SPAC併購交易必須在SPAC首次公開發售後24個月內公布，以及36個月內完成。匯德收購2022年8月掛牌，陳德霖稱，兩年間接觸不少企業，但並不能漁翁散網，因每一間都要做好盡職審查，最終選定Synagistics連同籌備PIPE（上市後私募），整個過程「辛勞」，除了進行兩輪融資，亦要處理SPAC和目標收購公司的會計安排。

談及為何「相中」Synagistic，陳德霖則指，Synagistics主要協助國際性品牌，在東南亞建立電商業務，賣點是提供一站式服務，包括品牌管理、庫存管理，以至顧客服務等；同時有別於傳統代理商，Synagistics取得品牌商信任，無需先付錢買貨，「坐貨」風險減少，現金流較健康。另外，內地有不少品牌發展成熟，有「出海」意欲，在直接面向品牌（「D2B」）業務模式下，未來Synagistics可與這些中國品牌合作，提供數字解決方案，助這些品牌出海東南亞。

曾璟璇則指，今年初，匯德收購經她有份創立的巨溢介紹，與Synagistics管理層見面，了解其業務，認為雙方價值觀一致，她形容今次合作交易，雙方「情投意合」。

陳德霖指，12個月禁售期完結後兌現SPAC獎勵股份，屆時從股價表現反映這次SPAC是否成功。﹙資料圖片﹚

de-SPAC僅第二步 上市後表現決定是否成功

陳德霖表示，對於SPAC發起人而言，完成一隻SPAC有三部曲，集資發起SPAC是第一步，而獅騰控股上市是完成第二步，餘下一步是12個月禁售期完結後兌現SPAC獎勵股份，屆時從股價表現反映這次SPAC是否成功。

他稱，每一階段只會專注該階段事宜，現不會預測公司上市後，甚至12個月後股價表現，因股價除了受Synagistics自身表現影響外，還受許多其他因素影響，「例如市場好受地緣政治因素左右，就算下星期美國大選，兩位候選人依家都唔知自己是否一定當選！」

據公告，獅騰控股上市後，發起人將持有繼承公司的5.76%股權，並設有12個月禁售期。

港SPAC機制較美國嚴，惟陳德霖認為，平衡了投資者保障和企業利益。﹙資料圖片﹚

港SPAC機制 平衡各方利益

本港SPAC機制推出兩年，終於有首家公司完成DeSPAC上市，「熱鬧」程度有別美國。對比兩地市場，美國對發起人及SPAC合併對象要求較低，例如本港要求SPAC併購對象的財務表現也要符主板上市要求，惟陳德霖則認為，港交所此舉是平衡投資者保障和企業利益，「如果無主板上市要求，變相企業可以借SPAC『走捷徑』上市，再者美國對SPAC發起人的要求也無香港般嚴格，我感覺uncomfortable、不太穩妥！」

陳德霖補充，雖然被收購對象本身具來港上市的資格，但經匯德合併，相信能做到「1加1大過2」，例如可善用發起人及投資者的網絡。

他又次，今次將新加坡公司帶到香港上市，亦反映香港的集資市場極具吸引力。

獅騰本周三於主板掛牌後，每手單位改為500股，散戶將可入場。