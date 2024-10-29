美股｜道指收漲273點　中概股指數飆4%　恒指夜期高水134點

市場觀望本周多間大型企業公有業績，以及美國的非農就業數據。美股周一（10月28日）上揚，道指曾升逾300點，至收市漲273點。



反映中概股的金龍指數收漲4.05%。其中，阿里巴巴升2.58%，每股收報99.93美元。蔚來汽車升10.46%，京東升4.35%、阿特斯太陽能更飆15.66%。恒指夜市期指收報20,733點，升134點，較恒指收市20,599高水134點，成交15,077張。



道指收市報42,387.57點，升273.17點或0.65%；納指報18,567.19點，升48.58點或0.26%；標普500指數收市報5,823.52點，升15.40點或0.27%。

圖為2024年9月9日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)

圖為2024年3月26日，美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社交平台Truth Social 所屬公司，以股票代號「DJT」在納斯達克市場掛牌交易。（Reuters）

特朗普社媒飆22%

多間科技巨頭本周將公布季績，其中包括蘋果公司（Apple），其股價周一至收市漲 0.86%；Alphabet升0.88%；Meta漲 0.86%。同於本周公布業績的還有Amazon及微軟，前者股價升0.30%，後者則跌0.36%。

波音（Boeing）推出股票發行，可能籌集超過190億美元資金，以在持續的工人罷工中支撐其財務狀況，公司股價下跌2.77%，為跌幅最大道指成份股。

3M獲摩根大通（JP Morgan）上調股價目標後，股價上漲4.43%，為升幅最大道指成份股。

另外，美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社媒DJT單日再飆21.59%。