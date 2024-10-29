滙豐第三季稅前盈利多賺10%　派息10美仙　擬再進行30億美元回購

滙豐控股（0005）公布今年第三季業績，期內列帳基準稅前盈利錄得85億美元，按年升8億美元，佳於市場預期（綜合大行預測，該行季度稅前盈利料按年跌1.4%至76億美元）。每股派息10美仙。



啟動新一輪30億元回購

該行並宣布，將啟動新一輪回購30億元，預計於四個月內，發表全年業績公佈前完成。

期內除稅前利潤較2023年第三季增加8億美元⾄85億美元，主要來⾃財富管理及個⼈銀⾏業務，以及環球銀⾏及資本市場業務旗下外匯、股票及環球債務市場業務的收入增⻑。

期內收入增⾄170億美元，較2023年第三季增加8億美元，增幅為5%。收入增加反映客⼾活動增⻑，來⾃財富管理及個⼈銀⾏業務旗下的財富管理產品（乃受波動的市況⽀持），以及環球銀⾏及資本市場業務旗下的外匯、股票及環球債務市場業務。按固定匯率基準計算，收入較2023年第三季增加7%⾄170億美元。

淨利息收益及淨利息收益率均下跌

期內淨利息收益為76億美元，按年減少16億美元，反映業務出售、負債利息⽀出增加，以及因提早贖回既有證券錄得虧損所產⽣的減幅。淨利息收益率為1.46%，按年下跌24個基點，主要原因是加息導致負債利息⽀出增加。與2024年第⼆季比較，淨利息收益率下跌16個基點，反映負債利息⽀出增加，以及提早贖回既有證券的影響。

預期信貸損失為10億美元，按年減少1億美元，主要反映⼯商⾦融業務和環球銀⾏及資本市場業務對中國內地商業房地產⾏業的提撥減少，但部分被財富管理及個⼈銀⾏業務的預期信貸損失提撥增加所抵銷。期內預期信貸損失包括⼯商⾦融業務和環球銀⾏及資本市場業務的5億美元提撥，當中已計及就香港在岸商業房地產和中國內地商業房地產⾏業風險承擔作出的提撥，分別為1億美元，⽽財富管理及個⼈銀⾏業務的5億美元提撥，則主要和墨⻄哥及香港的法律實體以及HSBC UK有關。