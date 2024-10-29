金融科技周｜螞蟻集團首參展　井賢棟︰大灣區是支付科技創新高地

香港金融科技周2024今日﹙28日﹚開幕，螞蟻集團首次參展。該集團董事長兼CEO井賢棟表示，在開放銀行（Open Banking）框架下， AlipayHK與螞蟻銀行（香港）一同創新，合作推出全港首創電子錢包聯乘本地銀行透過應用開放API技術，努力為當地用戶提供更方便、更普惠的銀行服務。



螞蟻集團董事長兼CEO井賢棟（左）與金管局副總裁李達志（右）談及數字經濟。

流動支付技術 讓本地商戶迎全球遊客

井賢棟在金融科技周上與金管局副總裁李達志談及數字經濟，他指出從AlipayHK看到消費者和商戶普遍接受數字支付，又稱AlipayHK目前在本港服務超過420萬活躍用戶和超過90%的本港商戶，説明小商戶實現數碼營運。

在跨境旅遊方面，井賢棟透露，AlipayHK聯合本地夥伴，幫助他們建立全球連接。通過Alipay+跨境支付技術解決方案，來自9個國家和地區的14個錢包用戶可以用其家鄉錢包暢遊香港。跨境支付的發展亦帶旺香港商戶生意，現時商戶可以用流動支付迎接全球遊客。

支援逾200個不同行業的小程式

另一邊廂，大灣區一體化正在不斷加深，無論是出境還是入境，皆愈趨依賴電子錢包。井賢棟又稱，大灣區無疑成為支付科技的創新高地，不少創新服務都率先在灣區推行，目前AlipayHK支援200餘個不同行業的小程式，令港人在內地call車、點餐無障礙，成港人跨境生活助手。「透過支付寶和AlipayHK兩地支付網絡和服務升級，大灣區居民在數碼出行、消費、政務、醫療辦事等衣食住行的方方面面能享受感受到極大的方便，真正實現灣區生活圈。 」井賢棟稱。

深圳的盒馬鮮生早已接入AlipayHK，迎接港客。

以交通為例，日前AlipayHK宣佈跨境交通服務在過去一年累計使用人次超過1,000萬。AlipayHK不僅在本港接入了港鐵、九巴、城巴、渡輪、綠色專線小巴及電車，還在內地接入深圳、廣州、佛山、中山、上海等城市的公共交通，以及覆蓋本地及內地高德打車、Uber、高鐵等交通場景。

港人在內地用在香港常用的AlipayHK就能在多個城市掃碼搭車。

除交通及支付以外，北上服務亦逐步增加。井賢棟指，現時港人前往合作人氣餐廳和茶飲店點餐，透過門店掃碼落單，或於AlipayHK進入相應小程式，即可揀選心水餐品支付落單；還能預約深圳醫療機構的口腔、體檢，在街頭巷尾租借充電寶、增值內地手機號碼，更可免費享受創新的北上消費保障。

展示RWA項目、AI助理等技術

在螞蟻集團的展區，除了展示集團廿年發展軌跡，如早於2004年內地支付寶首次推出移動支付外，並展出前沿技術案例AI助理、防範深偽，以及RWA等Ensemble沙盒項目等。

展區內可現場體驗「撳一下」光伏設備實物資產「上鏈」的全流程。「邊緣智能設備」模擬即時採集光伏板和逆變器的運行數據，同時收集溫度、輻照量等環境感測器數據，其後基於零知識證明技術對採集到的數據生成加密證明檔，確保隱私數據不出設備，最後通過智慧合約上到螞蟻鏈，由螞蟻鏈提供一致性共識和RWA 合約運行能力。

同时，內地創新產品「支付寶碰一下」也讓與會人士現場首次體驗。相比傳統的「掃一下」支付方式，最新的「碰一下」操作更加簡單直接。集團稱，以前用戶需要進入支付寶App點擊付款碼，分三步方能完成支付，而現在只需輕輕一觸碰，最快一步即可完成支付。