24/7 FITNESS 逆市擴張 開放全球加盟劍指全球300間分店

近日有老牌健身中心在無預警下結業，再度引發社會大眾對預繳式消費模式的廣泛關注，亦令業界前景蒙上陰影。這類事件多年來屢見不鮮，令有意健身人士卻步。然而，就在這樣一個充滿挑戰的市場環境下，24/7 FITNESS 卻逆勢而上，憑藉其創新的經營模式和穩健的發展策略，展現出截然不同的發展態勢，並計劃於明年將全球分店數量增至300間。短短六年，其業務已從香港拓展至海外，足見其發展之迅速，也為動盪的健身市場注入了一劑強心針。



月費模式打破傳統 提升信心重塑信任

大額預繳、強迫銷售、不公平合約等問題在健身行業內常有發生，令許多有意健身的人士望而卻步。眼見健身行業預繳式消費模式的種種亂象，以及消費者因此承受的風險和損失，在六年前24/7 FITNESS 萌生了打破傳統潛規則的念頭，決心為消費者打造一個更值得信賴的健身環境。24/7 FITNESS 摒棄業內傳統做法，以「無需預繳、無入會費、無合約束縛」的月費模式為核心，致力於建立一個高透明度、舒適自在的健身環境。這種創新的模式不僅有效提升了消費者對健身行業的信心，消除了他們對預繳式消費的疑慮，更成為了 24/7 FITNESS 在競爭激烈的市場中保持優勢的關鍵，從而與客戶建立長遠的信任和口碑。尤其在近期健身行業的波動中，這種穩健的經營策略更顯優勢，吸引了大量新會員，並進一步鞏固了其市場地位，使其在行業洗牌中站穩腳跟。

24/7 FITNESS每個月都會開始新店，並在每間分店都投入龐大資金設置器材。

積極拓展版圖 彰顯發展雄心

近日，24/7 FITNESS 斥資4,800萬港元購入柴灣東貿廣場商廈10樓全層，用於開設新的分店。此舉再次印證了其積極擴張的發展策略，顯示出其對市場的信心和投資的決心。24/7 FITNESS現時每個月都在開設新店，並且每間分店都能夠盈利。這不僅體現了公司穩健的經營狀況，也為會員提供了更可靠的保障，讓他們可以安心地繼續運動。目前，24/7 FITNESS 在本地及海外已擁有超過180間分店，加上此次的投資，預計明年將實現300間分店的宏偉目標。在當前經濟下行壓力加大的背景下，24/7 FITNESS 仍能大手筆投資1.3億港元購置自用物業，充分體現了其對未來市場的樂觀預期和長遠發展的戰略眼光，也展現了其雄厚的財務實力和可持續發展的能力。

24/7 FITNESS位於柴灣自置物業的新店，不但彰顯了集團實力，亦展現集團對香港市場的承諾，加強消費者對品牌的信心。

拓展內地市場穩步上揚 放眼世界開放全球加盟

除了在香港市場的穩步發展，24/7 FITNESS 在中國內地市場也取得了令人矚目的成就。近年來，隨著大眾健康意識的提升和健身產業的快速發展，24/7 FITNESS 抓住市場機遇，在內地市場迅速擴張，目前已開設超過50間分店，並持續拓展市場份額。 每間分店的盈利能力，也確保了公司在內地市場的穩健發展，為其進一步擴張奠定了堅實的基礎。

展望未來，24/7 FITNESS 將集中開拓海外市場，並積極探索並提供多元化服務，以滿足不同消費者的健身需求，提供更全面的健身體驗。為進一步提升品牌的市場競爭力，24/7 FITNESS 也計劃開放全球加盟，吸引更多優秀的合作夥伴加入，共同構建一個更廣闊的健身生態系統。開放加盟不僅能加速品牌的全球化佈局，更能為品牌注入新的活力，使其在激烈的市場競爭中保持領先地位，並為全球的健身愛好者提供更優質的服務。

未來集團將集中拓展海外市，開放全球加盟。

（資料及相片由客戶提供）