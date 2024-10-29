TikTok母企創辦人張一鳴　成第1位80後白手興家胡潤百富榜首富

TikTok母公司字節跳動創辦人張一鳴，首次榮登胡潤百富榜榜首。至於農夫山泉（9633）創辦人兼大股東鍾睒睒，則退居第二。騰訊（0700）主席馬化騰排名第三。至於長和系創辦人李嘉誠，以及恒地（0012）創辦人李兆基，分別躋身前10名。



字節跳動創辦人張一鳴，首次榮登胡潤百富榜中國首富。﹙視覺中國﹚

胡潤研究院發布《2024胡潤百富榜》，今年41歲的張一鳴，其財富按年增長1,050億元（人民幣‧下同），以3，500億元第一次成為中國首富。既為過去26年來第18位中國首富，更是第一位80後白手興家的中國首富。

連續3年穩居首富之位的鍾睒睒，今年則以3,400億元身家排第二，其財富較去年下降1,100億元。坐擁3,150億元身家的騰訊馬化騰位列第三。

今年的胡潤百富榜有1,094位個人財富達50億元以上的企業家，比去年減少12%。上榜企業家總財富21萬億元，比去年下降10%。千億級企業家比去年減少4位，至26位。十億美元企業家比去年減少142位，至753位。54位新入榜人數是過去20年來的新低。201人落榜，人數最多的行業是工業產品。

李嘉誠父子身家達2000億元

港澳台企業家共153位，比去年多11位，佔比上升至14%。其中台灣97位，比去年多15位；香港56位，比去年少4位。長和系創辦人李嘉誠、李澤鉅父子和恒地(00012)創辦人李兆基家族進入榜單前十，財富分別是2,000億元和1,750億元。

李嘉誠及李澤鉅父子擁有2,000億元人民幣財富。

人稱四叔的恒地創辦人李兆基，身家達1,750億元人民幣。

宗馥莉擁有810億元身家

女企業家佔比下降1.9個百分點，至23.5%。其中超過七成是白手起家的。娃哈哈接班人42歲的宗馥莉取代新地（0016）大股東鄺肖卿成為中國女首富，財富810億元。