滙豐對香港經濟前景具信心　商業房地產風險可控

滙豐第三季預期信貸損失為10億美元，按年減少1億美元，主要反映⼯商⾦融業務和環球銀⾏及資本市場業務對中國內地商業房地產⾏業的提撥減少，但部分被財富管理及個⼈銀⾏業務的預期信貸損失提撥增加所抵銷。



滙豐臨時財務總監莊敬行（Jonathan Bingham）表示，期內預期信貸損失當中就香港在岸商業房地產，以及中國內地商業房地產⾏業風險承擔作出的提撥，分別為1億美元，目前沒有相關風險特別要去關注。

滙豐行政總裁艾橋智表示，中國刺激政策能夠為中國經濟帶來支持，並對香港經濟也帶來正面影響，而港府也有自己的政策，同時息口前景，也令滙豐對香港經濟前景，具備較強信心。

對於資產剝離及未來收購合併計劃等，艾橋智表示，早前已公佈出售南美業務及德國私人銀行業務，會繼續審視不同的業務範圍，是否符合集團的策略，而作出是否剝離的決定。於此同時，也會繼續留意合適的收購機會，能夠優化集團策略並提升能力。

對於中期業績中列出的指引維持不變

滙豐對於中期業績中列出的指引維持不變，⾃中期業績公布以來利率前景出現變化且表現波動，集團⽬標仍然是於2024及2025年實現約15%的平均有形股本回報率，當中不包括須予注意項⽬的影響。

今年銀⾏業務淨利息收益約為430億美元的指引維持不變，⽽2024年的成本增幅⽬標依然是約5%（與2023年比較，並按⽬標基準計算）。預計2024年預期信貸損失提撥佔貸款總額平均值的百分比將介乎30⾄40個基點的中期規劃範圍（包括轉撥⾄持作出售⽤途的客⼾貸款結⽋）。

滙豐表示，指引反映現時對全球宏觀經濟環境（包括客⼾和⾦融市場活動）的展望，當中涉及對多個市場影響因素的模型推算，例如市場引伸利率（截⾄2024年10⽉中），以及客⼾⾏為和活動⽔平。

派息率維持50%

滙豐擬將普通股權⼀級資本比率維持在14%⾄14.5%的中期⽬標範圍，⽽2024年的股息派付比率⽬標基準則為50%，當中不包括重⼤須予注意項⽬及相關影響。

滙豐在重整集團⽅⾯持續取得進展，預計將於2024年第四季完成出售阿根廷業務。交易完成後，累計貨幣換算儲備及其他儲備將撥回收益表。有關影響已在資本中確認。於2024年9⽉30⽇，貨幣換算儲備及其他儲備虧損為51億美元。