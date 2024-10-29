招行第3季賺384億元人民幣　按年增0.8%　不良貸款率降至0.94%

招行（3968）公布截至今年9月底止第3季業績，歸屬股東淨利潤為384.41億元（人民幣‧下同），按年增加0.79%。



該行又指出，在今年首3季實現營業淨收入為2,526.03億元，按年跌2.93%，歸屬股東淨利潤為1,131.84億元，按年跌0.62%。

期內招行淨利差為1.87厘，淨利息收益率為1.99厘，按年均下跌20個基點。實現淨利息收入為1,572.98億元，按年跌3.07%；實現非利息淨收入為953.05億元，按年跌2.7%。

截至今年9月底，招行貸款及墊款總額為6,76萬億元，較去年底增加3.84%；客戶存款總額為8.73萬億元，按年增加7.08%。

截至今年9月底止，招行不良貸款餘額為635.57億元，較去年底增加19.78億元，不良貸款率為0.94%，下跌0.01個百分點，撥備覆蓋率為432.15%，下跌5.55個百分點。貸款撥備率為4.06%，下跌0.08個百分點。

招商銀行。（視覺中國）

核心一級資本14.73%

該行亦表示，在今年首9個月，信用減值損失為363.46億元，按年跌8.55%，其中貸款和墊款信用減損為362.7億元，減少51.96億元。

該行又指出截至今年9月底，高級法下核心一級資本充足率為14.73%，一級資本充足率為16.99%，資本充足率為18.67%，分別較去年底增加1個百分點﹑0.98個百分點及0.79個百分點。