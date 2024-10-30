美國大選｜華爾街中人點睇？　Citadel創辦人料特朗普將入主白宮

美國大選將於下周二（5日）舉行，外界預期代表共和黨的前總統特朗普稍勝一籌。其中基金公司Citadel創辦人Ken Griffin預計，美國總統大選競爭極為激烈，但特朗普最終將入主白宮。



Ken Griffin於沙烏地「未來投資倡議」(Future Investment Initiative)的一個小組討論會上表示﹕「預期是特朗普將入主白宮，」這位城堡投資億萬富豪創始人在。「我們正處於不確定性的至高時刻。特朗普有望贏得這場選舉，但幾乎難分軒輊。」

在同一個小組討論會上，黑石的Steve Schwarzman表示，他不知道誰會贏得總統大選，並補充說，與2016年相比，特朗普更了解這個職分以及如何有效果及有效率地完成這份工作。

白宮FotoJetgov.us

大行管理層憂通脹重燃

不過一眾大行管理層對美國通脹再次高企表示憂慮。貝萊德行政總裁Larry Fink於同場合表示，環球通脹的頑強程度是從未見過，對付今次通脹的代價可能是前所未有。他估計，聯儲局的基準利率將保持在較高水平。

出席同一個場合的其他金融巨擘主管普遍也持同類看法，他們當中沒有人認同聯儲局今年將再減息0.5厘的看法，包括私募基金凱雷集團行政總裁Harvey Schwartz、花旗集團行政總裁Jane Fraser、高盛行政總裁David Solomon、摩根士丹利行政總裁Ted Pick，以及道富集團行政總裁Ron O’Hanley。

高盛料選舉後政策轉娛將影響往後發展

周二早些時候，David Solomon在接受彭博電視台採訪時表示，選舉後將會有一些政策決定。這些將對 2025年和2026年的發展軌跡產生影響。