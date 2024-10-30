京東集團 (9618) 受惠「雙11」　股價曾一度升破20天線｜彭偉新

在雙十一節前，國家市監局規範網絡促銷活動時，嚴格禁止「二選一」等違法行為，令到市場有序地進行市場競爭，令到消費者在選購貨品時能得到更佳的資訊及消費者保障，相信這可以進一步鼓勵消費並有效推動整體銷售增長。另外，繼京東物流接入淘寶天貓後，菜鳥亦擬全面接入京東的平台，而且按內地媒體所公佈，菜鳥與京東平台系統已基本完成對接，令到京東平上的商家與消費者可以選用全球快遞及全球供應鏈服務，令到京東的客戶有更多的選擇空間，為客戶及商家提供更大的方便。

京東集團上半年度的營業額為 5,514.46億元人民幣，同比上升 3.9%，不過，環比稍為下跌 0.42%。而毛利率為 9.4%，同比亦上升 0.8 個百份點。雖然集團半年營業收益(調整後)只有 140.2億元人民幣，同比下降 5.82%，不過，上半年度的股東淨收入則有 197.74億元人民幣，同比上升 53.98%。

至於市場預期京東集團的2024年入增長為3.3%，而收入的5年年均複合增長率則為18.6%，雖然低於同業的24.1%，但集團的淨收入5年年均復合增長率則達到12.9%，高於同業的增長率7.9%。因此，京東集團的整體財務情況仍然較佳。市場現有26位分析師對京東集團有進行調研，所給予的目標價中位值為181港元，至於以14個財務模型作估值，其合理價則為243.6港元，即以上日收市價162.50港元計算，仍然跟離目標價及合理價值分別有20%及50%的上升空間。

京東集團股價於今年5月20日曾升上138.80港元後持續回落,而且更在跌穿20天線及50天線後，持續回落並於今年8月5日跌至94.65港元後，在9天RSI形成牛背馳走勢後見底，其後股價在逐步反彈下，成功重返20天線及50天線之上，並於9月19日成功升破各移動平均線阻力後，急升上192.3港元後見明顯的回調壓力，不過，股價未有大幅跌穿20天線外，更跌至整個升浪總升幅的38.2%後，便開始逐步回穩及形成波幅收窄。

股價成功企穩之前惖回調壓力。由於50天線成功突破100天線，形成了另一主要的黃金交叉，反映股價在之前跌至低位94.65港元，已經確認見底。預期股價在逐步作出反彈下，股價有望完全收復之前的全部跌幅。只要股價能成功企穩在155.0港元上，股價可以續作出反彈，並以有望重返之前高位190港元水平，建議投資者可以在162港元水平買入，失守155港元先行止蝕離場。