港交所明年於利雅得設辦事處　望吸中東資金

香港交易所宣布，計劃於2025年在利雅得開設辦事處。新辦事處將加強香港交易所在中東地區的佈局，促進中國與中東海灣地區之間的聯繫，為全球客戶和發行人創造新的機遇。



新辦事處位於沙特阿拉伯的經濟中心和該地區的主要金融樞紐，將與該地區的投資者和公司建立聯繫，並為客戶提供服務，助力客戶接觸香港多元化的金融產品生態圈，把握亞洲增長趨勢所帶來的機遇。



香港交易所集團行政總裁陳翊庭表示，利雅得是一個充滿活力且高速發展的地區，在當地設立中東辦事處，進一步鞏固港交所與中東的合作，展示了致力於加強中國與中東兩地資本市場的聯繫、支持中東地區的客戶實現其發展目標的戰略承諾。隨著中東與亞洲之間的投資日趨活躍，香港和港交所在連接兩地資本和機遇方面的作用變得更加重要。新的利雅得辦事處將與北京、倫敦、紐約、上海和新加坡的辦事處共同協作，幫助港交所拓展全球佈局，並吸引中東客戶進入香港這個亞洲最國際化、最多元化和流動性充裕的資本市場。

港交所透過建立夥伴關係，在推動與中東金融市場合作方面取得了重大進展，其中包括與沙特證交所集團簽訂了合作備忘錄、迎來了亞太區首隻及全球最大的沙特阿拉伯ETF在香港上市，以及將沙特交易所、阿布扎比證券交易所和杜拜金融市場納入香港交易所的認可證券交易所名單。這些舉措體現了香港交易所致力促進中國與中東地區之間的合作和聯繫。

此外，兩隻追蹤香港上市股票的ETF 於本周在沙特交易所上市，標誌著香港與沙特阿拉伯兩地資本市場聯通的一個重要里程碑，亦是去年11月首隻沙特阿拉伯ETF在香港上市後的又一發展。

SAB Invest 恒生香港 ETF 將於沙特交易所掛牌上市

當中恒生投資宣 佈與沙特阿拉伯的Saudi Awwal Bank 附屬公司 SAB Invest 攜手合作，歡迎 SAB Invest 發行全新聯接交易所買賣基金(「ETF」)—— SAB Invest 恒生香港 ETF。此 ETF 將於 10月 31 日在沙特交易所(Tadawul)上市，並將悉數投資於盈富基金(2800.HK)，為中東投資者提供獨有機會，讓他們能夠進入活躍的香港資本市場。

恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，發行 SAB Invest 恒生香港 ETF，是加強連接香港與中東之間金融橋樑的重要一步，為投資者提供捕捉香港及中國內地資本市場潛在增長機遇的策略性渠道。憑藉香港領先的國際金融中心地位,以及其作為連接中國內地與海外巿場的超級聯繫人角色，恒生投資將繼續在環球 ETF 市場發掘更多機遇，促進跨境資金流動。

沙特阿拉伯首都利雅得。（微博@聯想中國）

SAB Invest 董事總經理兼行政總裁 Ali AlMansour 表示，對沙特投資者而言，SAB Invest 恒生香港 ETF 是一個簡單且高效的選擇，並再次印證我們為投資者提供環球投資方案以把握高質和獨特投資機遇的目標。此外，發行這隻 ETF 亦帶來多個好處，包括優化沙特阿拉伯王國的投資市場、為當地投資者拓闊可投資的市場及產品選擇,推動資本市場發展，以及吸引海外投資並將其本土化。與此同時，這亦象徵着沙特阿拉伯與中國之間日益深厚的夥伴關係。

香港金融管理局副總裁李達志表示，這隻 ETF 在沙特阿拉伯上市,為沙特阿拉伯和中東投資者提供一個接觸盈富基金的機會，而盈富基金乃投資於香港最大型及最具規模的上市公司。香港金融管理局欣然支持此次發行,這進一步展現了香港作為國際金融中心的優勢和競爭力。