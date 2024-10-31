百威第3季正常化EBITDA跌16.6%至4.8億美元　收入跌逾9%

百威（1876）公布截至今年9月底第3季業績，季內正常化除息﹑稅﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為4.8億（美元‧下同），按年跌16.6%。股權持有人應佔溢利倒退33%至2億元。



季內收入跌9.4%至17.1億元，其中每百升收入增加2.2%，總銷量為24.6公升，跌11.4%，主要受到內地行業表現放緩影響，惟獲在韓國的強勁表現部份抵銷。

公司又指出在今年首3季股權持有人應佔溢利為7.4億元，跌15.2%；收入跌6.1%至51億元，總銷量跌8.1%至71.2億公升。

其中，在中國第三季度行業表現放緩，消費意願疲弱，特別是餐飲渠道的人流及消費減緩，影響銷量減少14.2%。由於基數較高，加上受到業務佈局上更為著重的餐飲渠道表現疲弱而導致的渠道不利組合影響，收入下降16.1%，使每百升收入下降2.1%。

首3季內地市場銷量跌逾14%

至於在亞太地區東部第三季度，銷量增加3.9%，收入及每百升收入分別增加15.7%及11.4%。

在韓國由於持續通過品牌組合的優勢引領品類增長，銷量呈中單位數上升，而收入呈中十位數增長。在凱獅引領下，餐飲渠道及非即飲渠道份額增長、帶動其總市場份額錄得強勁增長。