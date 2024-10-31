內媒指阿里巴巴不再舉行雙11晚會　節省費用補貼商家及消費者

內地雙11電商節正舉行得如火如荼，有內媒指，阿里巴巴 （9988） 將不再為雙11舉辦天貓雙11驚喜夜（貓晚），從一個熱鬧的雙十一天貓狂歡節回歸直接促銷，反映每一分錢都要用在刀刃上，例如在預售期把流量和補貼投給李佳琦等達人主播的直播間，把活動預算直接補貼給商家和商品。



從 2015 年第一屆到 2023 年最後一屆，貓晚曾舉行9次。過去幾年，阿里試圖讓組織變得靈活，以給淘寶天貓 「減負」，降低對其他業務的輸血，強調各業務單元要自負盈虧，2023 年阿里實行 「1+6+N」改組，也是為了進一步明確各業務集團的權力和責任。

報道指，在新的消費時代，每家公司都要重新算賬，不再花無用的錢，貓晚成為了那個沒必要的開支，儘管它從第二年開始就基本上能自負盈虧；即使是雙十一本身，也不再有那麼大的吸引力。

節省費用以補貼商家及消費者

報道引述一位貓晚項目組的阿里員工說，整個大促已經在發生變化，從雙十一集中買東西，分散到了現在的每一天，雙十一和 618 兩個大促都從一天逐漸被拉長到一個月。該員工指，需要複雜計算的集中式大促，逐漸被簡單的日常低價消解，過去主持人和明星在貓晚引導觀眾買東西，現在他們和許多素人主播一起進入無數個直播間，支撐起內容電商平台的日活和成交額。

報道指，今年停止舉辦貓晚省下的開支，將被全部投入到商家和消費者補貼上，在阿里對外的敘事里，今年是投入力度最大的一次雙十一，包括300億元（人民幣‧下同）消費券及紅包、30億元商家支持補貼，流量投入超百億。