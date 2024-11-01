恒生指數公司與沙特交易所　簽署合作意向協議書

恒生指數公司宣布與沙特證券交易所集團（Saudi Tadawul Group）旗下的沙特交易所簽署合作意向協議書加強雙方合作，在提升國際知名度，以及促進兩地業務發展及市場的資訊交流等方面邁進重要一步。



恒指公司和沙特交易所將探索不同領域的合作機會，包括產品開發、指數數據互通、分享行業知識等，並合作提高兩地市場的公眾意識及參與度。 香港特別行政區政府財政司司長陳茂波先生表示：「我們歡迎恒生指數公司與沙特交易所的合作。是次合作有助提升雙方市場的知名度，促進行業發展，並創造新機遇。」

恒生指數公司行政總裁巫婉雯指：「我們很高興與中東北非地區最大、流動性最高的的證券交易所沙特交易所合作，進一步深化香港與沙特阿拉伯的交流發展，同時亦標誌著雙方市場更緊密的連繫，在加強雙邊關係上邁進重要一步。我們期望共同研發產品以吸引投資者進入兩地市場，並協助香港作為國際領先金融中心發揮『超級聯繫人』的角色，助內地聯通國際。」

沙特交易所行政總裁Mohammed Sulaiman Al-Rumaih 指：「今次沙特交易所與指數市場領導者恒生指數公司的新合作關係，將透過創新的數據和分析型產品為投資者帶來新的機遇。我們看到亞洲市場，尤其是香港和中國大陸市場對這些產品有濃厚興趣，而這次合作標誌著一個重要里程碑吸引這些地區的投資者進入沙特阿拉伯資本市場。」