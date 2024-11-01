美國大選丨美股接連探頂　兩大候選人受惠股大比拼

美國大選將於11月5日星期二舉行，選舉進入倒數階段，從多個民調顯示，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨候選人特朗普（Donald Trump）的支持度仍難分難解。



雖說投資市場往往忌憚不確定性，不過，從數據顯示，今次大選的不明確因素，並未阻止美股三大指數持續勇往直前，參看下列Webull交易平台的美股指數走勢圖，於10月14日，道指率先突破四萬三大關，標普500指數及科技股主導的納指年內累積升幅超過兩成。

(Webull介面截圖)

歷史往績︰大選年美股多呈強勢

事實上，翻查歷史往績，美國大選年通常對美國股市有利。自1960年以來，標普500指數幾乎在每個選舉年皆錄得升勢。唯一例外的是2000年和2008年，分別受到互聯網泡沫破裂和次按危機所拖累。回看最近數屆大選，即是2012年、2016年、2020年，大市上漲了至少10%。從往績數據可見，美國大選年是參與投資美股不容錯失的時機。

從投資理財的角度看，即使現時未知誰可入主白宮，不過對股市最重要的不單是誰能當選，而是當選之後新總統的政策會聚焦什麼行業發展，從而發掘當中的交易機會。因此，透過下文梳理二位候選人的主張，有助捕捉賀錦麗或是特朗普當選的潛在受惠股。

賀錦麗勝選「概念股」：三大新能源板塊

首先，作為民主黨黨員及現任的副總統，如果賀錦麗獲勝，民主黨保住權力，很可能有利於清潔能源、電動汽車和光伏股三大行業板塊的發展。一些分析人士還認為，將利好美國房地產行業，並有助消費板塊的表現。如果想投資潛在的受益行業，投資者該如何在眾多股份中挑選呢？不妨善用功能齊備的交易平台Webull的行業分類功能，快速便捷地發掘相關行業股份。

下圖顯示Webull平台的多功能界面，點選「再生能源」按鍵，就能一目了然地篩選出行業相關股。如圖所視，在清潔能源業方面，受關注的包括市值超過200億美元、美國最大的太陽能組件供應商第一太陽能 (FSLR.US)、另一間市值亦超過100億美元的Enphase Energy (ENPH.US) 以及美國住宅太陽能設備企業Sunrun(RUN.US)等。

(Webull行業分類功能介面截圖)

投資者如果想進一步比較不同股份的表現及走勢優劣，可以使用Webull交易平台的股票對比功能，如下圖所見，能夠同一時間選取3隻股份進行比較，以互動圖表的形式，簡易清晰地將過去一段時間的股價上落走勢呈現，令選股更加客觀全面。

(Webull股票對比功能介面截圖)

特朗普勝選「概念股」：石油軍工成關鍵詞

另一邊廂，倘若是特朗普勝選，石油業有機會是一大受惠行業，因為特朗普較早前接受《彭博商業周刊》訪問時，表明對石油業的重視。此外，航天軍工行業亦可看高一線，投資者如果想涉獵相關股份，同樣可利用Webull 交易平台的行業分類功能，幫助快捷篩選。下圖顯示出Webull的多功能界面，點選「航空航天與國防」按鍵，平台即會羅列和該行業相關的股份，例如美國航太引擎供應商GE Aerospace(GE.US)、跨國航空航天防務企業雷神技術(RTX.US)以及美國航空航太製造廠商洛克希德·馬丁(LMT.US)等，一覽無遺。

(Webull行業分類功能介面截圖)

如果希望更深入了解個股的詳細資訊，可以點擊「公司」鍵，要按「財務」鍵，即可如下列圖截所示，得悉其過去財年的實際每股收益(EPS)及EPS預測走勢等詳細資料。而點擊「分析」鍵，即能獲得個股的分析師評級、目標價預測和技術分析指標等有用資訊。

(Webull個股功能介面截圖)

(Webull個股功能介面截圖)

投資機構指11月初屬加碼時機

透過對賀錦麗及特朗普的概念股介紹，相信讀者可更了解潛在的美股投資機會。考慮到美股的走勢，有投資機構認為現時正是投資良機。根據摩根資産管理的投資展望，對美國經濟實現軟著陸有信心，未來一年股票會有良好的投資機會，10月底到11月初會是投資美股的相對好時機。Webull香港行政總裁蘇智健指，從細分行業板塊來看，大選確實可能帶來利好或利空。

無論選舉結果如何，投資者都將面臨機遇和風險，保持多元化投資，將資產分散在可能表現良好的領域，有助於應對市場波動性。想了解某一行業及板塊有無上漲潛力，投資者可通過Webull等領先的美股投資平台隨時了解行業機會。

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