產品曾出現007電影系列　彭博﹕大連萬達16億元售遊艇製造商股權

《彭博》引述消息指，大連萬達集團正向Lionheart Capital和Orienta Capital Partners出售遊艇製造商Sunseeker，售價為1.6億英鎊（約16億元）左右，大約是十多年前萬達買入價格的一半。該遊艇製造商的產品，曾在《007》系列電影中出現。



報道引述消息指，這宗涉及游艇製造商聖汐國際（Sunseeker International Ltd.）的交易已獲得監管部門批准。周四發布的聲明宣布了此次出售，但沒有披露具體條款。

聖汐國際旗下遊艇產品。（公司官方網頁影片擷圖）

聖汐國際旗下遊艇產品。（公司官方網頁影片擷圖）

聖汐國際旗下遊艇產品。（公司官方網頁影片擷圖）

Lionheart和Orienta的代表、萬達沒有回覆查詢。

萬達11年前以3.2億英鎊購入92%股權

萬達於2013年年中以約3.2億英鎊（約32億元）買入Sunseeker 92%股權。該遊艇製造商由約翰和羅伯特·佈雷思韋特兄弟，於1969年在英格蘭南海岸的普爾創立，生產的遊艇包括Superyacht、Ocean、Predator和Manhattan等系列，並在《007之皇家賭場》《007量子危機》《007不日殺機》等電影中出現。去年，該公司實現了3.5億美元（約27.3億元）的營收。