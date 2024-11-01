SFC﹕14間券商參與跨境理財通試點計劃　可向大灣區客戶提供服務

證監會今天（1日）公布，有14家持牌法團合資格參與粵港澳大灣區跨境理財通試點計劃。



這14家持牌法團是中國銀河國際證券（香港）有限公司、興證國際證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、招商證券（香港）有限公司、平證證券（香港）有限公司、中信建投（國際）証券有限公司、中信証券經紀（香港）有限公司、廣發証券（香港）經紀有限公司、國信證券（香港）經紀有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司、國證國際證券（香港）有限公司、申萬宏源證券（香港）有限公司及中泰國際證券有限公司。

這些持牌法團成為首批可向大灣區投資者提供跨境投資服務的券商。它們將與已獲相關內地監管機構確認的內地夥伴券商合作提供相關服務。

證監會公布14間參與跨境理財通試點計劃名單。(蘇煒然攝)

證監會﹕與持份者合作擴大跨境理財通

證監會行政總裁梁鳳儀表示：「今天的這項公布有助推動大灣區內金融市場的互聯互通和促進香港財富管理業務的發展，標誌著證券業界和跨境理財通計劃的一個重要里程碑。」

梁鳳儀續說：「證監會將繼續與持份者合作，務求進一步優化和擴大跨境理財通，及與時俱進地回應投資者和業界的跨境投資需要。」