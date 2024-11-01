新地夥中信泰富等　將軍澳堆填區建太陽能發電場｜ESG

威立雅、新鴻基地產（新地）及中信泰富今日﹙1日﹚為本港首個由私人發展、建在堆填區地面的太陽能發電場舉行動土儀式，以行動支持特區政府《氣候行動藍圖2050》。此項目預計於2025年上半年開始供電。

太陽能發電場坐落於將軍澳新界東南堆填區的斜坡上，預計每年可產生1,200,000度（kWh）電力，足以供應約360戶家庭使用。此太陽能發電場取代化石燃料發電，令碳排放每年減少高達468噸，相當於約20,000棵樹的二氧化碳吸收量。

是次太陽能發電場由超過1,800塊光伏電池板組成，佔地面積超過10萬平方呎。﹙資料圖片﹚

目將由威立雅、新鴻基地產及中信泰富合組的聯營公司—翠谷工程有限公司負責營運；翠谷工程同時為新界東南堆填區的承辦商，項目並獲得環境及生態局及環境保護署的全力支持。

本發電場將參加中華電力的上網電價計劃。另一方面，新地的附屬公司、香港最大的數據中心服務商新意網將認購與本項目掛鈎、中電的「可再生能源證書」（Renewable Energy Certificates）。

新地執行董事郭基泓表示：「新鴻基地產致力倡導太陽能發展，積極推動在我們持有或管理的物業安裝太陽能發電系統。目前由我們管理的太陽能板便超過 16,000 塊，為全港最大的太陽能發電網路。我