工銀亞洲年內已完成逾120億綠色及ESG貸款　承銷發行19筆綠債

ESG貸款近年愈趨普近，工銀亞洲表示，今年年初至今，該行已成功辦理多筆ESG相關的重大交易，累計完成超過120億港元的大型綠色及ESG貸款，以及承銷發行19筆綠色及ESG債券。

工銀亞洲助理行政總裁段夢澈表示，該行將因應客戶綠色和可持續融資需求，優化綠色產業相關產品服務，配合《施政報告》中提升香港綠色金融生態系統的目標，持續提升在綠色和可持續金融領域的影響力，推動綠色經濟發展，助力鞏固香港作為亞洲領先可持續金融中心的地位。

另外，工行今年獲頒「ESG Connect指導機構先鋒大獎」、「傑出綠色和可持續貸款結構顧問（水環境綜合治理）—卓越遠見綠色貸款框架」、「傑出綠色和可持續貸款服務機構（住宅及商業房地產行業）—卓越遠見可持續發展掛鉤貸款績效指標」及「傑出綠色和可持續債券牽頭經辦行（房地產點心債券融資項目）—最大規模單—綠色債券」等大獎。

獲獎項目包括於2023年12月為中國光大水務有限公司籌組4億港元綠色貸款，是該行首個與大型水環境解決方案供應商合作的綠色貸款項目；另於2024年6月為會德豐有限公司籌組20億港元可持續發展掛鉤貸款，是該行今年以來參與金額較大的可持續發展掛鉤雙邊貸款；其後於8月作為聯席全球協調人協助太古地產有限公司成功發行雙年期綠色高級無抵押債券，合計發行規模35億人民幣，創下全亞洲企業類有國際信用評級的最大規模綠色點心債紀錄，成為市場公認點心債標杆項目。