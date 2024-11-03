人大延後重磅會議　待大選結果明朗再決定救市規模｜伽羅華

距離11月5日美國大選不足一周，雖然誰人入主白宮，對華政策料不會有太大改變，但全國人大常委近日將一個重要會議的舉行日期延至11月4至8日，會議很可能決定中國救市方向和規模，而且要在美國大選結果塵埃落定後才能拍板。

中國第三季GDP僅得4.6%，如果全年要達到5%官方目標，第四季GDP要達到5.4%或以上水平，迫使中國政府走出無錨印鈔的大膽舉措，希望透過人民銀行向股市房市大水漫灌來提振信心，由財金官員吹出的注資規模由1萬億、3萬億、6萬億，以至被視為溫家寶「國師」的賈康所倡議的10萬億元，這種唧牙膏式口號放水給與外界追逐的空間，將A股及港股暫時穩住在3,200及2萬點水平。

無論放水是通過發行超長期國債，還是無錨印鈔，最終都會加重國家的財政負擔，但按政策制定者的思路，加大對公共項目的投資，希望制造更多就業機會，老百姓有收入，自然能釋放消費力。

只要激活內需所得若能抵銷債務沉重的所失，應該能夠紓緩現下困境，美國債務其實也不輕，但其強勁的經濟彈性足以彌補外界對其債務的擔心，中國經濟要重上軌道，提振民間投資和外資的信心，但前提是政府要忍手，減少過份干預正常市場運作。

中國經濟・中國貿易・中國旅遊・中國金融・中國地標：圖為2024年2月5日，鏡頭下中國上海陸家嘴金融區的上海中心大廈和其他摩天大樓。（Reuters）

重新擁抱新經濟服務性產業

究竟有哪些公共項目是能夠增加就業，也能盤活薄弱的經濟環節，這方面可以討論，但肯定的是不能重複過去30年以債務推動基建、並以此刷GDP增長的老路，最便捷的就是重新擁抱以服務為主的新經濟。

早前有學者建議，公共項目可以是提供醫療或教育服務的機構，今年9月政府很快公布一項試點方案，鼓勵更多外資企業投資國內醫院，允許外資在北京、上海等8個城市全資持有醫療機構。在此之前，外資只能以合資形式開設醫院，中方合作夥伴至少持有三成股權，明顯政府在政策制定反應較以前快速。

近年中國制造業內外交困，對外的是貿易保護主義抬頭，對內需求不足，無論重工業、還是輕工業，都面對產能過剩的情況，難再新增就業，而且現今年青人也不願當工廠工人，寧願進入外賣、快遞、網約車這類幾乎沒有門檻的行業，所以，以年青失業大軍作為基建的勞動力，只會衍生工種錯配的問題，推出扶持醫療和教育的產業政策，反而能夠讓經濟更快走出困境。

過去數月，已經看到中央正在修復自己在產業政策所作的錯誤，先是放寬遊戲行業的限制，官方甚至作出為國產3A遊戲《黑神話：悟空》背書的出格舉措，近日亦悄悄放鬆對私人補習業者的監管。

首款國產3A遊戲《黑神話：悟空》全球熱賣。

認清錯誤 重新為教培行業正名

2021年初中央鎮壓教培行業，導致全國數十萬教學人員失業，1,000億美元的營利性輔導產業估值幾乎一夜間消失，新東方教育科技集團股價由151.5港元高位暴跌至13.5港元，市值從近二千六百億港元跌至二百多億，迫使集團董事長俞敏洪走上直播帶貨，並在節目中穿插英語教授以增加趣味性。

幸好，俞老闆以直播帶貨維持生計的荒謬歲月可以告一段落。8月份國務院決定將教育服務納入刺激消費的20點計畫中，這是中國政府刺激經濟一個關鍵的政策轉向。此舉提振了上市教育公司的股價，新東方教育股價近日已回穩至近50港元水平，另一家教育機構好未來的股價亦同樣低位反彈，整項刺激經濟計劃為超過1,100萬名大學畢業生提供就業機會。

在這樣政策轉向的大背景下，外界對11月4至8日舉行的人大常委會議自然有很高期望，雖然在9月24日政治局會議強調要促進房市止跌回穩，其後官員在多次發布會亦承諾會大刀闊斧，減輕地方政府的債務負擔，但始終沒有披露實際的重磅政策，留給政府刺激經濟的空間和時間已經不多，錯過了今次機會，中國經濟再很難重新起步。

根據新華社報道，今次會議將審議礦產資源、能源、反洗錢立法、海事問題等領域的議題，沒提及財政刺激措施，但表示會審查一攬子法案和各政府機構的報告，很大可能包括國務院向全國人大提交財政方案。

對於人大常委會議，外界關注的焦點之一是由溫家寶「國師」賈康所倡議10萬億元或者更大的財政擴張方案是否在提案之中，另一焦點是政府會否接受結構性改革措施，因為沒有大膽的財政擴張和結構性改革，任何刺激經濟的效果都不能持久。

溫家寶，曾任第十六屆、十七屆中共中央政治局常委、國務院總理

資本外逃媲美2014年外儲急跌

今年中國資本外逃嚴峻，規模與2014年外儲急跌1萬億美元可以相提並論，同一時間，外企撤資趨勢持續，令中國財政更雪上加霜，這可能是中國政府在計劃救市規模時舉棋不定。

還中共商務部發布數據顯示，今年頭9個月，實際使用外資金額（FDI）以人民幣計，按年下降30.4%。為挽留外資，上周商務部及證監會等6個部門，發布修訂後的外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法，允許外國自然人實施戰略投資，降低外國投資者資產要求，並增加允許外國投資者以要約收購方式實施戰略投資。新辦法於12月2日起實施。

這項修訂早年已經提出，卻一直未為政府所採納，由於中國政府與外資的蜜月期已經結束，能否吸引外商投資有待觀察。

目前特朗普的勝選機會較大，外界擔心這位「關稅先生」將重施故伎，歐盟近日亦落實向中國的電動車徵收最高45%懲罰性關稅，在國際地緣政治日益緊張，外資撤資速度只會加快，中國有可能需要大幅加碼救市規模，否則要達到5%經濟增長目標便有很大難度。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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