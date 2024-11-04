中國救市｜外媒料人大推10萬億刺激經濟方案　惟當心再次空歡喜

全國人大常委會第十二次會議今日起至11月8日一連5日在北京舉行，據美國《華爾街日報》估計，將於會議最後一日（周五）公布刺激經濟方案規模，普遍預期或涉資達到約10萬億元（人民幣‧下同）。



報道指，往年的全國人大常委會通常在10月底召開，而今年推遲至11月初，接近美國總統大選結束，或意味有關政策規模將根據美國選舉結果而進行調整。不過，報道又指，早前財政部未有明確披露市場最關注的增量財政政策的規模等問題，已引發市場失望，恐怕今次會出現同樣情況。

野村料內地發債1萬億元為銀行充實資本

野村預期，未來數年財政刺激方案的規模最終可能達到每年GDP的2%至3%。另預期內地將提供1萬億元用於充實銀行資本，這筆資金主要作核銷不良貸款。鑑於財政收入缺口巨大，而且財政部長承諾要實現財政目標，認為內地有空間推出追加預算，其中大部分資金將轉移支付給地方政府。

野村又認為，如果特朗普勝選，內地財政刺激規模將比現在大碼10%至20%左右。如果賀錦麗獲勝，內地財政支出可能接近GDP的3%，特朗普倘勝出，則可能接近2%。

高盛則預計，內地政府將額外發行1萬億至2萬億元超長期特別國債，用於置換債務。如果特朗普勝出，高盛指，如這種風險成為現實，全國人大可能會批准更多財政資源。

中國景點・中國旅遊・中國上海・東方明珠塔・中國經濟・中國自由行：圖為2024年2月10日，農曆龍年第一天，數名女子在上中國上海外灘拍照。（Reuters）

大和﹕政府無暗示大規模發放現金刺激消費

大和表示，根據聯儲局是否暗示將進一步減息，以及美國大選結果，內地政府很可能制定不同刺激方案。如果特朗普獲勝，意味着內地政府可能將準備迎接更多貿易戰，因特朗普曾談到要提高進口關稅。該行認為房地產、消費和銀行股可能是全國人大會議的最大受益者，倘會議公布內容勝預期，投資者可能會增持中國股票。

加強社會保障體系被認為是恢復家庭信心的關鍵。但官員們擔心此舉會開創福利先例，意味着政府在這方面舉措將是有限。財政部沒有暗示將大規模發放現金以刺激消費，期待重點關注這點的人可能會失望。