攻港兩年回贈金額累計億元　ShopBack︰港網購市場潛力龐大

網購現金回贈平台ShopBack已進駐香港兩年多，該公司港台總經理尹子良表示，一直致力為用戶在購物時賺取更多現金回贈，至今累計回贈金額已達到1億元。

他又稱，香港網購市場潛力龐大，單是今年8月，本港零售業網上銷售價值高達23億元，按透過ShopBack簽賬金額計，相當於佔8月全港網上銷售額10%。尹子良續指，網購已成為香港人生活習慣，帶動香港用戶數目快速增加至目前60萬個，加盟商家亦增至超過600個，滿足不同消費需求。

另外，ShopBack表示，臨近年尾的傳統消費旺季，公司推出兩大消費禮遇，新客戶有機會參加大抽獎，贏取最多10萬元簽賬額及超過30萬元禮品。另外，該公司首次與渣打信用卡合作，透過ShopBack使用指定信用卡到指定商戶消費，可額外賺取渣打回贈超過1,800元。

資料顯示，ShopBack成立於2014年，在全球12個國家或地區設有據點，去年更進軍德國，成為踏足歐洲市場里程碑，全球會員總數達到4500萬，現金回贈總額達4.75億美元(約37.05億港元)，網上及實體合作夥伴多達2萬個，每日交易量超過50萬宗，每年帶動合作夥伴銷售額超過40億美元。