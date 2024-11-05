特朗普倘執政　馬斯克助削2萬億美元預算　大行指百隻美股受影響

美國總統選舉日將於周二（5日）舉行，目前代表共和黨的前總統特朗普，以及代表民主黨的現任副總統賀錦麗在形勢上可謂不分上下。早前特朗普指出若當選會成立一個政府效率委員會，由電動車生產商Tesla行政總裁馬斯克負責。馬斯克更明言將致力推動削減聯邦預算2萬億美元。《彭博》引述投行Piper Sandler & Co.列出100隻最受該計劃影響的股票，又認為包括波音及General Dynamics等股份會出現波勢。



由Michael Kantrowitz領導的團隊表示，隨著特朗普獲勝機率的上升，一籃子對政府支出最敏感的股票表現不佳，反映出市場擔憂特朗普政府將如何對待依賴聯邦資金的公司。

「馬斯克的新聞令客戶詢問哪些股票最容易受預算大幅削減的影響，」Michael Kantrowitz說。他補充說這份名單是為了突出對政府預算計畫敏感的股票。

圖為2024年10月5日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於賓州為美國前總統特朗普（Donald Trump）站台。（Reuters）

名單中包括Moderna、聯邦快遞、CVS Health Corp和Honeywell（霍尼韋爾國際）這樣的企業巨頭，行業覆蓋從航空航天設備到國防製造、生物製藥、醫保方案提供商等。不過他強調，並非名單上的所有股票都面臨負面風險。

「如果共和黨大獲全勝，隨著國防開支增加，一些航空航天和國防股可能會獲得提振，」他說，「因此這些將偏向積極影響。」