MPF｜積金評級﹕10月整體強積金投資蝕378億元　人均損手7900元

股市在10月回落，拖累強積金帳戶持有人損手。積金評級指出以港元計算，估算10月份強積金投資虧損約378億港元，即475萬名強積金成員平均虧損約7,900港元），令年初至今投資收益減少至約1,111億港元（相當於每位成員平均累計收益約23,400港元）。



積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出由於強積金10月份錄得約2.85%的單月投資虧損，強積金總資產和成員平均賬戶結餘均有所下跌。

強積金總資產從約1.327萬億港元降至約1.293萬億港元，而475萬成員的平均賬戶結餘下跌約7,200港元，至約271,900港元。儘管出現投資虧損，強積金仍錄得自2017年以來最好的首 10 個月回報表現，叢川普仍然相信強積金總資產和成員平均賬戶結餘在年底將再創紀錄。

積金評級又指出，儘管10月份回報有所回落，但積金評級仍預計強積金總資產和成員平均賬戶結餘在2024年底將再創紀錄。「儘管10月份回報有所回落，但積金評級仍預計強積金總資產和成員平均賬戶結餘在年底將再創紀錄。如強積金在11月和12月能保持2024年的平均單月回報，那麼強積金總資產應會突破今年第三季的1.327萬億港元歷史高位。」

10月幾乎所有資產類別均虧損

積金評級指出，中港股市未能利用9月份刺激經濟措施推動市場反彈，而股債亦全線下跌。「幾乎所有強積金資產類別在10月份均出現虧損，中港股市亦未能利用9月份刺激措施推動反彈。鑑於中港股票基金是強積金最大的資產類別，缺乏上升動力將令許多強積金成員感到失望。」

積金評級指出，投資多元化和保持耐性是確保2024年完結時強積金能再創紀錄的關鍵。「在2024年完結時強積金總資產及成員平均賬戶結餘有望能再創紀錄的關鍵是保持耐性和投資多元化。人們總是很想對市場波動作出反應，但保持投資多元化和耐性對成員來説至關重要。對許多強積金成員來說，積金局提倡的預設投資策略（DIS）基金是理想的選擇。其低收費、投資多元化和預設投資策略的自動降低風險機制消除了短線交易的誘惑。」

GUM﹕10月MPF人均蝕7953元

GUM今日公佈10月份強積金表現。2024年10月份，「GUM強積金綜合指數」下跌2.8%，報247.0點；「GUM強積金股票基金指數」下跌3.6%，報336.1點；「GUM強積金混合資產基金指數」下跌3.3%，報248.2點；「GUM強積金固定收益基金指數」下跌0.5%，報128.5點。強積金指數全線下跌。2024年10月份，強積金成員人均虧損7,953港元，年初至今合計賺23,416港元。

GUM常務董事陳銳隆指出：「中央推出的刺激經濟組合拳政策令中港股市表現強勁，令大市一度高見23000點。受港股反彈的推動，預計今年整體強積金表現將十分理想。」