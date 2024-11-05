中國救市｜WSJ﹕憧憬美大選後內地政府出「大招」　屬一廂情願

美國總統大選於周二（5日）舉行，早前有大行預料若特朗普再次當選，內地將會加大刺激經濟措施規模。不過《華爾街日報》引述參與政策討論的人士指，一些投資者猜測美國總統大選可能會促使中國政府祭出市場期待的「大招」，屬一廂情願想法，中國政府不會出「大招」，至少今年不會。



參與政策討論的人士表示，此次人大常委會會議推遲召開是由於一些與會者的日程安排問題。雖然美國未來4年對華政策可能會影響中國的經濟軌跡，但中國政府今年剩餘時間刺激方案的關鍵內容已經確定，該方案只待在此次人大常委會會議上獲得正式批准。

據稱，中國政府正在討論美國大選可能將如何影響中國的市場情緒，當局計劃在此次人大常委會會議結束後發出訊號，表明將出台更多支持經濟增長的措施，並且可以根據對中國經濟風險的評估來擴大一系列漸進措施的規模。舉例說，如果美國共和黨總統候選人特朗普贏得選舉並履行其加徵關稅的承諾，中國政府可能會通過增加在高端製造業以及中國領導層認為對本國競爭力至關重要的其他項目上的支出，來提振政府所說的國內「有效需求」。

自9月下旬中國領導層突然轉向更廣泛地支持經濟以來，投資者一直在猜測即將出台的刺激措施的規模。但多個經濟部門召開的一系列新聞發布會沒有達到預期效果。