中金稱A股中期重要底部已見　明年關注三條主線

中金公司發表A股策略報告，認為A股中期重要底部已現，2025年投資者風險偏好有望整體好於2024年，結構性機會進一步增多。



報告指，9月在政策積極變化下扭轉弱勢，A股指數年內收益率轉正。展望2025年，需關注以下兩個層面：1）宏觀視角：中國內生動能周期性改善仍面臨宏觀範式轉變的挑戰。在內部金融周期下行和外部去全球化共同影响下，內地需求相對不足和低通脹是主要矛盾。近期中央政策加碼有助於提振增長預期，但經濟修復彈性仍有不確定性。外部關注美國新總統的政策組合以及美聯儲減息節奏等。

中金預計明年企業盈利增長雖可能仍低於名義GDP增長，自上而下估算A股2025年盈利同比可能在零增長附近，但較今年佳且改善拐點有望在2025年中左右出現。低估值彈簧和增量資金是A股本輪上漲重要推升因素，當前市場估值略低於歷史均值，單純估值修復空間收窄。2025年不可忽視A股經歷長周期回調後，國內居民資產和全球資金配置需求或有更積極的邊際變化，有望支持指數表現。

仍處估值收復窗口

節奏上，該行認為今年底至明年初仍處於政策發力和估值修復的階段窗口，中期表現取決於業績拐點確認和回升彈性，估值驅動向業績驅動切換的過程或有波折。

配置上，隨着更多行業自發收縮供給疊加政策支持，明年基本面預期改善領域有望增加。關注三條主線：1）景氣成長：估值持續壓縮，基本面預期有望迎來出清拐點的成長產業，如高端製造、消費電子等；2）韌性外需：美聯儲降息開啟後加大軟着陸和再通脹概率，關注潛在衝擊相對小、外需韌性強領域，如電網、商用車、家電等，以及全球定價的資源品；3）新型紅利：高股息公司結合股息率配置，新視角關注食品飲料等泛消費領域。