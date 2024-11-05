美國大選暴跌還是暴升？｜華爾街進入戰備狀態　全球股市屏息以待

美國大選進入最後一天倒計時，美股市場緊張情緒明顯升温。隔夜，美股三大指數在動盪不安中收跌，道指跌0.61%，納指跌0.33%，標普500指數跌0.28%。

美股七巨頭悉數飄綠，唯英偉達盤中飆升後小幅收漲。恐慌指數VIX週一盤中逼近23關口，創下今年8月非農爆冷利空以來的新高。眼下，華爾街正嚴陣以待，為美國大選和美聯儲議息做準備。

全球市場為美國大選日做準備

誰能最後入主白宮，不止華爾街，全球都在屏息以待。因為無論新總統是誰，都將為未來幾年的美國經濟設定方向，也將對全球經濟帶來巨大影響。美東時間11月5日（北京時間11月6日），特朗普和哈里斯兩人的「決戰」將分出勝負。

據美國佛羅里達大學選舉實驗室的數據，截至當地時間11月4日早上，全美已有超過7802萬名選民就2024年總統大選進行了提前投票。

民調顯示，哈里斯的全美支持率追平特朗普。同樣在《國會山報》的一份民調顯示，兩人在「搖擺州」中的總體支持率也持平。可以説，兩人選情「旗鼓相當」。

美國大選：特朗普＋賀錦麗（Reuters）

現在對於誰當選總統，美股市場分歧很大。昨夜，特朗普概念和哈里斯概念「競逐」激烈，亦如兩人的民調選情一樣膠着。

其中，此前暴跌三日的特朗普媒體科技集團收漲逾12%，盤後繼續猛漲6%。另一方面，看贏哈里斯的光伏、清潔能源概念股也飆了。

眼看着投票日逼近，美國多州已經推出了「前所未有」的安保方案，其中，不乏防彈玻璃、鐵絲網、鋼板門、狙擊手等安保措施，以防選後暴力事件等潛在「噩夢情景」。

據民調顯示，無論誰勝選，都有六成選民相信美國民意將會繼續分裂。而華爾街也正嚴陣以待，交易部門將通宵值守。為了應對這場勢均力敵的選舉，一些機構針對此次大選採取的措施也「前所未見」。

一家總部位於倫敦的對沖基金甚至專門準備了「舉世震驚」的電腦模型，部分銀行也正為社會騷亂的風險做好準備。其中，摩根大通計劃增加在歐洲和亞洲的員工，以應對夜間的交易量和波動性。

高盛預計在紐約的銷售和交易團隊將有數百人現場值守、直至深夜，同時還有更多員工準備在家登錄支援。

除了華爾街之外，亞洲市場也將直面第一波大選結果的衝擊。此外，新興市場投資者也一直做準備。因為一旦特朗普獲勝，其關税計劃將削弱這些國家的出口和對其貨幣的需求。

2024年10月31日，在新墨西哥州支持特朗普的競選集會上，一個男孩戴著MAGA的帽子。（Reuters）

美股的下一步走向

在激烈的美國大選面前，華爾街雖然嚴陣以待，但依然不妨礙看漲美股。摩根士丹利的Mike Wilson認為，標普500指數可能會在年底前繼續攀升，從現在起上漲5%並非不可能，因為投資者在美國總統大選後鬆口氣，並且年底出現「錯失恐懼」（FOMO）的心理。

他指出，標普500指數可能升至6100點的高位，但由於估值過高等因素，該指數「在任何情況下」今年都不會超過6100點的水平。同時他也警告説，如果看不到明顯的催化劑，這種熱情可能會隨着2025年的到來而消退。

他預測，如果特朗普獲勝，共和黨保持對眾議院的控制，並贏得參議院，金融、工業和對大宗商品敏感的行業等週期性股票可能會跑贏大盤並走高主要平均線。但前提是國債收益率在選舉結果公佈後的幾天內保持相對穩定。

如果哈里斯獲勝，國會出現分歧，受關税影響的消費股票和可再生能源在短期內跑贏大盤，而金融、工業和對大宗商品敏感的行業最初可能會跑輸大盤。

圖為2024年10月31日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）於新墨西哥州舉行集會。（Reuters）

摩根大通策略師Dubravko Lakos-Bujas稱，一旦美國大選結果塵埃落定，預計美國股市將在2024年出現最後一波上漲，出現政治僵局的情況下可能尤其如此。

花旗策略師認為，美聯儲可能降息的影響蓋過了對美國大選結果的擔憂。「美國股市通常會在大選前一個月走軟，但今年10月份股市相對強勁。」

投資者並沒有像在過去的週期中那樣採取防禦性頭寸或降低投資組合的風險，相反他們繼續推高趨勢交易。