長和︰CMA將發文件　證明3英國與Vodafone英國業務合併利好競爭

《彭博》報道，英國競爭與市場管理局（The Competition and Markets Authority，下稱CMA）表示，如果Vodafone 英國與3英國承諾向英國移動網絡的大規模升級投資，那麼雙方的150億英鎊（195億美元）合併交易將獲得批准。

持有3英國的長和表示，Vodafone英國與3英國（「雙方」）知悉英國競爭及市場管理局（CMA）即將發佈《補救措施工作文件》，並作最後一輪諮詢。該文件是 CMA 與雙方進行長達18個月廣泛交流後撰寫的，文件載有證明合併利好增長、客戶及競爭之詳細理據。

雙方歡迎 CMA 對他們的合併網絡計劃可為當地帶來更優質網絡之認可，長遠而言，會促進流動網絡營運商之間的競爭，並惠及數以百萬計依賴流動通訊服務的市民。

長和又稱，此合併是一個千載難逢的機會，為英國明顯落後於歐洲同業的電訊基建實現數碼轉型 ，並為英國超過 5,000 萬名流動通訊客戶帶來更優質的網絡體驗。

合併將會是變革催化劑

Vodafone 英國與3英國將詳細研究 CMA 的工作文件。根據 CMA 今早公佈的內容，雙方相信是為合併獲批鋪路。

該文件看來是一個平衡方案，既確保合併公司的投資計劃得以全面且快速實行，從而惠及英國與人民，又釋除 CMA 的疑慮。然而，整個過程都要保持平衡，雙方提供了廣泛的補救措施，包括其未來的網絡部署會完全是在監管下執行。

這次合併將會是變革的催化劑，可為英國企業和消費者帶來重大裨益，並為當地每所學校和醫院引入先進的 5G 技術。合併建議也與政府的目標相符，旨在推動增長和鼓勵私募機構投資英國。如英國政府所指，高質素的數碼網絡是達成目標的關鍵，國家未來的繁榮和科技進步都以世界一流的連接網絡為基礎。

長和又稱，CMA將於12月7日或之前作出最終決定，集團將繼續積極與CMA合作，釋除他們的疑慮，爭取讓合併建議獲得通過。