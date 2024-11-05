「亞洲物流航運及空運會議」月中揭幕　貿發局料吸2000人參與

由香港特區政府與香港貿發局合辦的第14屆「亞洲物流航運及空運會議」(Asian Logistics, Maritime and Aviation Conference, 簡稱ALMAC)將於11月18至19日（星期一至二）假灣仔香港會議展覽中心舉行，呼應三中全會《決定》提出鞏固提升香港國際航運中心的地位，以及《施政報告》中一系列加強香港航運發展的政策，匯聚逾80位星級講者，預計吸引來自超過30個國家的2,000位與會人士參與，以「塑造未來供應鏈：強韌和永續」為主題，共同探討物流、航運及空運趨勢及機遇，助力推動物流及供應鏈管理業高質量發展。

香港貿發局助理總裁梁國浩表示，作為亞洲供應鏈業界年度旗艦活動，今屆「亞洲物流航運及空運會議」嘉賓陣容鼎盛，多間物流、航運及空運業界的國際巨頭將會出席，當中更不乏由中東、中亞等新興地區親身來港的業界領袖，盡顯香港國際化的優勢；此外，今年會議除了再次邀得國家交通運輸部副部長付緒銀出席，更首次邀請到不少東盟官員參與，包括馬來西亞交通部長Loke Siew Fook、柬埔寨公共工程與運輸部國務秘書H.E. Heng Nan、老撾公共工程和運輸部副部長H.E. Saysongkham Manodham及越南交通部副部長Nguyễn Xuân Sang等。大會希望藉此向內地及環球商界推廣香港專業服務及優勢，東盟的參與及支持亦有助鞏固提升香港國際航運、空運中心的地位及超級連繫人的角色。

他提到，香港貿發局一直積極推廣香港「八大中心」功能優勢，加強推動本港高增值供應鏈服務的發展，鼓勵企業善用貿發局的商貿平台和活動，發揮香港「引進來、走出去」國際化優勢，開拓全球機遇。