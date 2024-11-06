美國大選｜特朗普再主白宮！　經濟「聖旨」待揭盅　五大主張即睇

【美國總統大選2024 / 美國大選/ 特朗普 / 賀錦麗 / US Election 2024 / 共和黨 / 民主黨】美國大選硝煙瀰漫，據美媒霍士報道指，共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）已取得逾270張選舉人票，奪得寶座，力壓民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），二度入主白宮。



而盤點特朗普一貫主張的經濟政策，則主要以低稅率、低利率、高關稅等著稱。結合共和黨自身主張，可從五大維度，即國內稅率、政府開支、貿易關稅、利率政策及監管取態，總結特朗普選舉時倡導的「白宮經濟學」。



市場料特朗普一以貫之，希望減免大公司及富裕人士稅務負擔。

國內稅率：猛減大公司稅 保護富裕人士

稅收作為國家收入的重要「水源」，成為兩黨的「兵家必爭之地」，其中一大分歧便在於對大型公司及富裕人士的徵稅取態。

特朗普一以貫之，希望減免大公司及富裕人士稅務負擔。其實他2017至2021年坐陣美國總統任期內，已大手減稅，將民主黨奧巴馬任總統時期，高達35%的企業稅降至21%。今次續有減稅打算，為促製造業復興，擬將美國本土製造業企業利得稅由21%再縮至15%。

有別於賀錦麗素來強調向富人「動刀」，甚至希望對身家過億的富豪，設定25%的最低稅收門檻。特朗普與富豪關係素來親厚，其本身就為富商出身，今年一度躋身全球500大富豪，因此對富豪的徵稅取態寬容。

此外今年6月，其前往內華達州爭取「搖擺州」選票，或因當地多有民眾從事服務業，特朗普當時提出會取消「小費所得稅」，其後民主黨同樣表示會取消該項稅務，成為兩黨的難得共識。不過特朗普就因此發文嘲諷賀錦麗，稱「沒有創意，只懂剽竊」，盜用他的政策提案。

特朗普擬將美國本土製造業企業利得稅由21%再縮至15%。（資料圖片）

政府開支：續強調國防 科研預算或增

講完稅收政策如何「賺錢」，則看政府開支如何「花錢」。特朗普依照共和黨素來的偏好，重視軍事與國防開支，但對社會開支就更審慎。而社會開支中，科研預算作為其中重要組成，或也成為特朗普本次大選的轉變之處。

此前總統任期中，他大幅削減科研經費，與矽谷科企更「仇怨」不斷。不過多有市場分析認為，特朗普押注AI，希望對華保持優勢，或令其增加此類開支，兼以電動車龍頭Tesla創始人馬斯克Elon Musk自始至終「砸錢」力挺，特朗普對科技支出的態度或緩和轉變。

而賀錦麗素來強調的貧困人士補貼、全民醫療等福利救急措施，特朗普就較少提及。

2024年10月27日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）出席美國前總統特朗普（Donald Trump）在紐約市舉行的集會。（Reuters）

貿易關稅：籲對華徵稅60% 墨西哥同遭殃

對於高關稅的貿易保護主義，兩黨態度大同小異，不過特朗普就更激進。他提出將對美國所有進口商品徵收超過10%的關稅，最高甚至達20%。單論對華其就提議，對來自中國的商品，徵收足達60%的關稅。

而中國以外的市場，特朗普也未「心慈手軟」，要對墨西哥進口汽車開徵100%關稅，擺脫關稅的唯一方法，就是在美國建廠並聘用美國工人，壓力傳導至全球。引得歐洲央行行長拉加德隔空駁斥特朗普的關稅觀點，呼籲公平貿易。

特朗普提議，對來自中國的商品，徵收足達60%的關稅。（資料圖片）

利率政策：向聯儲局索利率政策發言權

而特朗普續希望對美聯儲工作，有所介入，其受外電訪問時曾直言不諱稱，總統在聯儲局利率決策上應有發言權。

特朗普此前總結自身經濟政策為低利率、低稅率，且希望遏制通貨膨脹。事實上「三足鼎立」近乎不可實現，低稅率刺激需求，便易推升通脹，而遏制通脹就需較高利率水平，處處矛盾，而特朗普遏通脹的策略，僅為控制能源價格，聯儲局居中或就「左右做人難」。

特朗普認為，總統在聯儲局利率決策上應有發言權。（資料圖片）

監管取態：寬鬆監管引矽谷科企巨擘「倒戈」

以兩黨一慣的監管態度而言，特朗普所代表的共和黨，監管態度較為寬鬆，尤其是特朗普所青睞的傳統能源、製造業及傳統金融領域，市場多認為將續受惠寬鬆政策。

選前多有與特朗普「積怨」已久的科技巨擘「倒戈」，Facebook母企Meta創始人朱克伯格，改口大讚特朗普厲害，劍拔弩張之勢緩和。而大數據分析公司Palantir高管Jacob Helberg，紅杉資本合夥人Doug Leone等多位科企高層，也紛紛「砸錢」支持，可見共和黨的監管取態較為寬鬆。