聯儲局議息｜DWS料11月減息0.25厘　另交易員預期上半年再減息2次

美國聯儲局將於美國時間11月6日及7日議息，DWS美國首席經濟學家Christian Scherrmann指出，近期美國經濟數據顯示當地經濟仍然強勁，卻未有過熱情況，可是經濟前景仍充滿不確定性，特別是在通脹方面，因此會保持審慎態度，預料當局會減息0.25厘。



Christian Scherrmann又預期未來財政及貿易政策的未來走向，將成為聯儲局制定貨幣政策的重要依據。若在聯儲局致力控制通脹之際刺激需求，恐將適得其反。

Christian Scherrmann提到，美國勞動力市場疲軟或因數據質量和波動性，通脹壓力雖有所緩解，但仍是不可忽視的風險因素。他又認為，需求對減息預期仍敏感，以利率敏感的耐用品為例，其需求因市場憧憬減息而顯著回升，相信消費者信心亦有所改善。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

料12月聯儲局議息陷棘手局面

他續說，面對諸多不確定性，儲局官員將繼續以數據為依歸，力求實現經濟軟着陸，預計新聞發布會的核心訊息仍將強調政策取決於經濟數據，但措辭可能略偏鷹派，而目前的政策利率仍遠高於中性水平，代表局方在11月和12月的會議上仍保有一定調控空間。至於12月的會議，他坦言局方再次減息還是按兵不動，將是一個相當棘手的問題。

另一方面交易員周二（5日）減少了對聯儲局明年減息的押注。利率期貨交易員繼續押注聯儲局將在本周和12月各減息25個點子，但現在預計聯儲局可能會在2025年上半年減息25個點子兩次後停止減息，聯邦基金利率目標區間降至3.75%至4%。