國際黃金交易中心｜陳浩濂︰政府首步將推動建國際級黃金倉儲設施

行政長官在今年《施政報告》中提出要把香港發展為國際黃金交易中心，署理財經事務及庫務局局長陳浩濂書面答覆立法會議員提問時稱，構建國際黃金交易中心正是鞏固提升香港國際金融中心地位的新切入點。黃金是貴金屬類別中的重要錨點，兼具商品、儲備資產和投資產品的多重屬性，在全球政經前景不確定性增加的時候，黃金更是避險的投資工具之一。隨着地緣政治環境日趨複雜，多個地區局勢持續不明朗，可以預期全球對黃金的需求仍相當龐大，不少投資者都希望實體黃金能存儲於不同地區，這正為香港發展黃金金融交易提供了機遇。

陳浩濂又稱，黃金金融交易一般指投資者根據需求，以標準或特定合約買賣實物黃金或相關現貨或期貨金融產品，例如基金、遠期、掉期、期貨合約等。海外相關交易的經驗顯示，大宗商品市場包括黃金金融交易有其特性，交易和生態圈需要時間建立，香港現時無論場內外交易均有潛力，惟相關發展需要詳細規劃、循序漸進。

陳浩濂認為，構建國際黃金交易中心正是鞏固提升香港國際金融中心地位的新切入點。

他續指，作為第一步，政府將推動構建國際級黃金倉儲設施，吸引更多不同經濟體包括中東及東南亞地區的投資者和用家在香港儲存黃金。在增加倉儲的基礎上，我們期望可擴展保險、檢測認證、物流等相關配套業務。同步擴充抵押、借用、對沖等相關衍生交易，逐步搭建完整的生態圈。由此推動全方位、多幣種的交易、清算、交割和監管體系，包括以離岸人民幣進行交易，形成完整的黃金交易中心和相關產業鏈，並在適當時機與內地各個相關單位包括金融監管機構，探索與內地金融市場互聯互通。

陳浩濂補充，香港在發展黃金交易的航道上加速前進，需要集聚各界的智慧和力量，共同努力。財經事務及庫務局將在今年內成立工作小組，就優化市場交易和監管機制擬定方案，探討議題將包括黃金供求、產品發展、標準應用、清算機制、物流倉儲、檢測認證、人才培育、跨境合作等。「我們現正擬定工作小組的成員組合，將包括業內人士、香港交易及結算所有限公司、金銀業貿易場、金融機構等，我們亦會與內地有關交易所展開溝通及聯繫。在探討特定議題時會邀請相關業界人士，例如保險、物流等參與。工作小組亦會探討向國內外推廣，以吸引內地及國際投資者和用家，在香港儲存黃金以及進行交易、清算和交割。」