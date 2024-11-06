Alipay+擴大與PayPay合作　覆蓋逾日本300萬商戶

日本龍頭流動支付商PayPay今日在新加坡金融科技節宣佈，擴大與螞蟻國際跨境流動支付解決方案 Alipay+合作，有關合作的拓展令AlipayHK在日本的覆蓋大幅增加至逾300萬間，當中包括日本大小城市的中小型商戶。港人熱衷旅遊，日本更是熱門旅遊目的地之一，今年首10個月使用AlipayHK在日消費人數較去年同期升2.5倍。



PayPay執行董事柳瀬將良表示，PayPay 致力於構建一個互聯、無縫的支付生態系統，使本地企業能夠與國際遊客建立聯繫。通過便捷安全的支付解決方案，提升全球遊客的旅行體驗。 與 Alipay+ 合作，旨在通過支援各種規模的商戶，無論是連鎖店還是小店，都能進行數字化交易，為日本的經濟增長作貢獻。」

首10個月在日消費AlipayHK用戶數升2.5倍

日本觀光廳數據顯示，去年逾7成訪日港人去日本超過4次，其中超過3成更高達10餘次。AlipayHK行政總裁李詠詩表示，「隨著AlipayHK在日覆蓋愈來愈多，毋需提前兌換外幣，零手續費，並以港幣結算且能享受折扣優惠等流暢支付體驗，令愈來愈多港人選擇在日本使用AlipayHK消費、夾公仔、Call車，今年首10個月在日使用AlipayHK人數同比升2.5倍。期望與PayPay合作的拓展，將令更多香港市民選擇使用AlipayHK暢遊日本。

現時，香港市民在日本旅遊時，只要見到店舖貼有Alipay+或PayPay標識，即可用AlipayHK付款，享受無縫支付體驗。