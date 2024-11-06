美國大選｜特朗普回朝對華不利?　專家料危中有機　揭3大潛藏利好

【美國總統大選2024 / 美國大選/ 特朗普 / 賀錦麗 / US Election 2024 / 共和黨 / 民主黨】美國大選塵埃落定，共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）班師回朝，鏖戰之下重回王座，幾家歡喜幾家愁，其上任後的對華態度，會否延續強硬，就備受市場關注。



香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量就分析指，其實兩黨上台，對華態度均難緩和，但是「有危就有機」，特朗普當選後，其政策其實對中國更有三大潛藏機遇，其中一項香港更極大受惠。



特朗普重新入主白宮，當選美國總統。（資料圖片）

潛藏利好一、高關稅殃及「盟友」 中國避免「被圍堵」

特朗普素以高關稅的「鐵腕」著稱，其競選時就直言，將對美國所有進口商品徵收超過10%的關稅，最高甚至達20%。而來自中國的商品，關稅徵收就足達60%。

莊太量開宗明義，直言在對華立場的嚴苛程度上，無論誰主白宮，哪邊當選，其實都不會有太大的改善，因此美國設置關稅壁壘，對中國貿易封鎖都可預料。

但一線生機在於，特朗普的雷霆手段不止對華，其緊鄰墨西哥同樣苦不堪言。一方面特朗普希望公司在美國本土建廠，保護本國工業；另一邊廂，也為制裁墨西哥的非法移民與毒品入境，稱一旦當選，會對墨西哥所有的進口商品徵收25%的關稅，若不奏效，將最多提升至100%。

莊太量表示，此前民主黨政府素喜團結「盟友」，因此與加拿大、墨西哥關係緊密。但特朗普「四處點火」拆散盟友，或因其商人出身，注重經濟與成本效益。因此中國反而脫離了「被圍堵」的困局，後續更可能，與美國單對單對話，而非在「被圍堵」中孤立無援。

莊太量認為，特朗普對其他國家的關稅封鎖，反而令中國脫離「被圍堵」困局。（資料圖片）

潛藏利好二、料續減息縮中美息差 資金或回流中國

而美國影響全球經濟的主要方式，其實為控制息口水平。莊太量分析指，加減息與否應由聯儲局決定，但特朗普素來強勢，或通過「炒人」等變更主席的形式干預。而特朗普上一任期，恰處於加息週期，為減少債務開支，故此前素來主張減息。

但莊太量強調，特朗普今次班師回朝，主張或稍有變化。因其需要美元強大，增加國際影響力。不過美國經濟久處不穩定的高位，料仍會維持減息，但特朗普會令步伐放緩，故而此前本港樓市，料仍可在減息週期中喘息，而伴隨中美息差的縮窄，內地可期資金回流。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，特朗普續主張減息，但減息步伐將緩。（資料圖片）

潛藏利好三、特朗普打擊留學生 港發展「留學經濟」良機

而單論及香港，莊太量笑稱，特朗普本人性格強勢，其上一個任期內，就對內地留學生多有限制和抵觸。但於香港而言，或可藉此機會，吸引更多高質素內地留學生來港發展。

今年《施政報告》恰指出，希望以獎學金等形式加強吸引力，打造「留學香港」品牌，鼓勵更多來自東盟及「一帶一路」的學生和人才長期留港工作，增加人才儲備，特朗普入主白宮，或正可為香港發展留學經濟創造機遇。

特朗普此前限制內地留學生，或為香港打造留學品牌提供機遇。（資料圖片）

全球聚焦人大會議出招 莊太量料規模或保守

美國塵埃落定，全球目光自然聚焦向全國人大會議，如何出招應對。市場議論聲四起。多有預測稱，內地的財政刺激規模，將依照美國大選結果隨機應變，如若特朗普取勝，料將比現在加碼10%至20%。

不過莊太量就認為，人大會議已近尾聲，會議審議議案需時，除非提前準備兩套預案，則較難因美國大選的結果，臨時再審議。他認為，無論此前預測的發行特別國債、刺激消費、亦或是設立股市平準基金，均有可能提出，但規模幾何，就未可太激進預測。

他以2008年的救市方案對照稱，當年為應對環球經濟危機，內地動用4萬億人幣救市，而當時的投入便用於興建高鐵。莊太量分析指，高鐵等基建工程，作為「看得見、摸得著」的實體工程，規模尚只4萬億，今次救市如若用於置換債務、提振消費等事宜，未能見實體變化，因此規模或不如預想中巨大。

滙豐環球研究直言，預計內地刺激政策會帶來「驚喜」，預計救市資金規模將介乎6至10萬億人幣。（資料圖片）

大行取態樂觀 滙豐料救市規模有「驚喜」

但大行預測就更樂觀許多，滙豐環球研究直言，預計內地刺激政策會帶來「驚喜」，預計救市資金規模將介乎6至10萬億人幣，包括宣布超過2萬億元的額外財政措施，預計將有1萬億元用於刺激消費和投資。

高盛就預計，內地政府將額外發行1萬億至2萬億元超長期特別國債，將用於置換債務。野村則認為，內地未來數年財政刺激的規模，最終可能達到每年GDP的2%至3%，另將提供1萬億元用於充實銀行資本。