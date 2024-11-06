領展：港人北上消費已成習慣　對下半年續租租金水平「不算樂觀」

領展（ 0823 ）公布中期業績，會基金單位分派按年增3.7%。領展執行董事兼行政總裁王國龍表示，首季本港物業組合零售商戶每平方尺銷售總額接年跌5.8%，第二季有所收窄，令上半年零售總額跌4.3%，好過整體市場水平。



他指出港人消費模式改變，北上消費已成習慣。雖然人數開始穩定，規模未見增加，惟對北區的消費有影響。領展會用不同方式去支援租戶，調整租金不是唯一的解決方式，不同的商戶有不同的租金營收比例，集團有相關數據，知道如何去支援租戶。

部份租戶租金或有調整

王國龍又表示，對下半年續租租金水平的看法審慎，「不算樂觀」。現時市況商戶經營亦不容易，例如營運成本及工資水平上升，會支持部份租客，租金或有所調整。他重申，希望維持目前97%至98%的高出租率，令收入有所提升。

至於「十一黃金周」，首席營運總監卓格理表示，銷售未見大幅反彈，主要因為旗下商場以服務本地居民為主。不過他亦指出，經營超級市場及食品，以及飲食的商戶，銷售額已回復至2018及2019年的水平。

至於市場關注共和黨候選人特朗普再度入主白宮後，其經濟政策會否對市場有影響。王國龍表示，集團於2023年已經預期，利率未必會再短期內於高位回落，目前利率水平仍然維持高低，令不少市民供樓負擔增加，影響消費意欲，租戶的借貸成本上升，影響營運能力。

為對港人北上消費潮，王國龍指領展會透過不同方式以支援旗下物業租戶。(盧翊銘攝)

持續留意潛在併購項目

他又表示，利率高企或令物業投資者的持貨成本上升，物業價格或下跌，領展會繼續留意併購，又或者沽出現有物業作資本調換的機會，若果有進一步消息會公布。

領展董事會主席歐敦勤表示，會繼續「領展3.0」的發展策略，擴大投資管理業務，及業務多元化步伐，為股東帶來持續及穩定回報。尋找資本夥伴方面，王國龍表示正努力進行中，以增加人手配合，有消息會公布。

領展首席財務總裁黃國祥表示，每基金單位分派水平，收財務成本及負債影響，約了下半年利率水平將會下降，集團會繼續專注業績表現。