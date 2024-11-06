中國救市｜市場盼人大推10萬億刺激經濟方案　滙豐稱規模或有驚喜

人大常委會目前正在舉行會議，目前市場人士正關注會議完結後，會否公布新刺激經濟措施。滙豐環球研究發表報告，指內地全國人大常委會第十二次會議於11月4日至8日舉行，預期會審議市場期待的財政刺激計劃，市場普遍預期規模介乎6萬億至10萬億元（人民幣‧下同），預計這個「魔幻數字」（magic number）和詳細內容可能在周五（8日）公布，並預期刺激計劃最終可能帶來驚喜，可能為市場預期上限，甚至或較市場預期為高。



滙豐大中華區首席經濟師劉晶於報告指，該行預計內地將宣布超過2萬億元的額外財政措施。為直接刺激經濟，預計將有1萬億元用於刺激消費和投資，另預計將發行1萬億元特別國債，以補充國有商業銀行的核心一級資本。

是次救市方案重點部分，是關注債務互換，這將把隱藏的債務轉移到地方政府的資產負債表上，但不會減少整體債務水平，不過預期這方面會有一些上行驚喜，首先中央可能會幫助解決一部分地方政府的欠款；其次，將宣布具體和大規模的措施來穩定房地產行業，如利用特別地方政府債券（SLGB）資金。

另外，目前正等待美國大選結果，不過，該行指中美在許多領域的緊張關係將繼續，如美國調高關稅仍存在不明確，是一次性增加或是逐步增加，雖然不排除可能談判以降低關稅門檻或調整貿易政策，但高關稅率可能不僅對中國構成負面影響，還可能影響全球。據國際貨幣基金組織（IMF）模擬情景，即美國、歐羅區和中國都對進口徵收10%的關稅，有關措施將影響全球25%的商品貿易，令明年經濟下跌0.8%，2026年下降1.3%。

人大會議將成金融股重要動力

另一方面摩通發表報告，認為與美國大選相比，全國人大會議結果將成為中國金融股表現的更重要驅動力。

報告表示，到目前為止，投資者認為刺激措施的重點是降低風險，而不是推動增長。摩通對香港/中國地區客戶的抽樣調查表明，保守地看，投資者只期望6萬億元的地方政府融资平台（LGFV）債務互換（超過3年）和1萬億元的銀行資本重組，然後就沒有其他。至於樂觀地看，預期6萬億的LGFV債務互換加上4萬億元的專項資金以支援房地產市場（即白名單計劃、去庫存、購買閑置土地等）。

摩通認為，在最悲觀的情況下，所有中資金融股都將在短期內下跌，但國有銀行將跑贏大市。最終，內地機構投資者將增加對高收益企業的配置，國有銀行和後來的招商銀行（3968）將在絕對和相對基礎上看到優於其他金融的積極表現。