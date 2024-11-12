中小企｜近70年歷史「鴨靈號」風浪中靈活求變　銀行助力數碼轉型

鴨靈號建造於1955年，曾經被「退役」沉於海底，但今時今日大家都可以看到它仍然揚帆於維港之中，成為香港獨特的標誌之一。於2015年收購鴨靈號成為旅遊觀光船的恆盛國際旅遊有限公司執行董事鄧添穩就表示：「鴨靈號是一艘傳統的漁船，見證著香港發展與變遷，當中經歷過好多好多風浪。」鴨靈號亦與香港一起經歷風雨，鄧生回憶：「在數年前受疫情及限聚令易影響，以及疫情完結開初，遊客數量不似預期，都是我們的大挑戰。」然而鴨靈號一直勇於創新變革，並善用可靠的銀行服務，更靈活運用營運資金進行數碼轉型，見證著鄧生勇於求變的滙豐香港工商金融常務總監兼中小企業主管王海珍小姐亦一起走到船上笑談當日攜手乘風破浪的過程。



疫情下的鴨靈號：開拓本地市場 逆境求變

恆盛國際旅遊有限公司執行董事鄧添穩指在經營鴨靈號最困難的時間他都不打算放棄，是香港人的一份迎難而上的精神令他堅持。

問在疫情下曾經面對零收入的鴨靈號是如何渡過困景，他笑道：「改變不到天氣情況，漁民一樣可以改變帆的方向去到目的地。這啟發到我，即使改變不到外在的環境，只可以改變自己的心態，去迎難而上，這是我們香港傳統的香港精神，以及漁民的精神。」鄧生笑言他在漁民身上學到了「窮則變變則通」，他憶述當時沒有遊客就決定轉型開拓本地市場，開創香港文化遊，給親子及學校團體上船學習拉帆及漁民文化，「之後二人限聚令下，我們就決定推出情侶浪漫的包船遊維港一小時服務。最大的轉變就是開始利用風帆為客戶展示廣告。」王小姐表示好欣賞鴨靈號選擇更進一步數碼轉型，令滙豐團隊可以參與更多，一起「拍住上」。

鴨靈號保留傳統漁船特色，除了打卡，更可認識香港傳統漁民文化。

加強財務彈性 借力數碼轉型

鄧生感謝滙豐香港工商金融常務總監兼中小企業主管王海珍的團隊一直的協助，指滙豐銀行的服務充滿人情味，「鴨靈號與滙豐的關係就好像一隻帆及風一樣，伴我們可以去到遠遠的大海。」

能安然渡過不同風浪，鄧生亦感謝滙豐中小企貸款計劃幫忙，「我們的現金流得以增加去加速鴨靈號進行數碼轉型，首先是我們可以提升資訊科技系統，方便旅客預訂，亦方便我們進行管理，現在我們更有手機應用程式，同時亦加強數碼行銷，全面增加品牌知名度，令國內外有更多旅客可以看到鴨靈號。」王小姐表示滙豐一直好明白中小企在不同階段，會有不同的資金需求，她指：「所以我們非常配合政府的中小企融資計畫，希望可以幫到企業的現金流、增加財務彈性以及控制成本。」

在進行數碼轉型後，旅客可以隨時在網上購買鴨靈號的船票及得到最新的資訊。

另外，鄧生亦指意想不到銀行除了在資金上的支持，在營商上亦有多元化的支援，「使用「滙豐機滙」（Business Go）令我尋找到更多的客源，同時我們亦找到支援服務的供應商，進一步擴大我們的市場網絡。」面對未來，鄧生表示：「希望更多人見到鴨靈號在維多利亞港行駛，都可以感受到一種不能言喻的情懷，遊客上到船上，不止於觀光，而可以瞭解香港的歷史，以及香港的故事。」

想了解更多有關中小企的支援？立即按此！

提示：”借定唔借？還得到先好借”

（資料由客戶提供）