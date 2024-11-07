特朗普當選｜麥格理料內地不會立即加碼刺激措施　待了解貿易新政

美國前總統特朗普再度勝出總統選舉，將會在明年初再度入主白宮，投資者正關注往後投資市場表現。渣打財富方案首席投資辦公室指出，特朗普將重返白宮，市場初步反應是美股及美元急升，美國以外股市及美國國債下跌。



渣打財富方案首席投資辦公室又表示，共和黨大獲全勝或在短期內提振美國股市，又認為應重點關注潛在支持經濟增長的政策，例如延長先前削減個人所得稅和進一步削減企業稅，並放鬆金融和能源業的監管，對風險資產有利。

渣打財富方案首席投資辦公室指出要留意債息短線或走高，市場關注特朗普政策或推高通脹和財政赤字，美國10年期國債收益率一旦升穿4.5厘，可能會測試4.71厘的阻力位。不過影響美國債券收益率長期走勢的關鍵，是美國經濟增長和通脹，該行維持預測美聯儲明年將進一步減息，長期來看美國國債收益率仍可能走低。會利用目前的市場憂慮，作為鎖定有吸引力收益的機會。

關稅安排將影響中國股票

新興市場資產，尤其是中國股票或首當其衝受到特朗普關稅影響，但中國更積極的政策支持國內消費或發揮一定的抵銷作用。

中國經濟・中國出口・中國製造業・中國製作・中國製鋼材：2020年5月27日，中國江蘇省連雲港的一個港口，工人將出口的鋼鐵產品裝載到一艘貨船上。（Reuters）

若加徵6成關稅內地經濟或降2個百分點

另一方面，《彭博》引述麥格理報告指，如果特朗普兌現60%關稅承諾，未來12個月中國的經濟增速可能會降低2個百分點，如果發生這種情况，北京將別無選擇，只能加大刺激力度，尤其是在房地產領域。

麥格理指，貿易戰2.0可能會終結中國當前以出口和製造業為主要驅動力的增長模式。在下一個模型下，內需（尤其是消費）可能會像2010年代那樣再次成為主要驅動力。

麥格理認為，北京方面可能不會立即加碼刺激措施，因決策者需要進一步了解特朗普政府的貿易新政。預計本周全國人大常委會會議的重點將是債務置換，而不是財政刺激。