內地10月CPI按年升0.3%　國統局稱消費市場運行平穩

內地物價升幅仍處於較低水平。國家統計局公布，10月份內地居民消費價格按年上漲0.3%。若份扣除食品和能源價格的核心CPI略有回升，則按年上漲0.2%，升幅比9月擴大0.1個百分點。



國統局指出，10月內地食品價格上漲2.9%，非食品價格下降0.3%；消費品價格上漲0.2%，服務價格上漲0.4%。今年首10月平均全國居民消費價格，按年升0.3%。

全國工業生產者出廠價格（PPI）方面，10月份PPI按年下降2.9%，工業生產者購進價格按年下降2.7%。工業生產者出廠價格較9月下降0.1%，工業生產者購進價格按月下降0.3%，降幅均比上月收窄0.5個百分點。1至10月平均，工業生產者出廠價格和購進價格均比上年同期下降2.1%。

中國景點・中國旅遊・中國上海・東方明珠塔・中國經濟。（Reuters）

官方指消費市場運行平穩

國家統計局城市司首席統計師董莉娟指出，10月份消費市場運行總體平穩，食品價格高位回落，加之汽油價格下行，CPI按月下降0.3%，按年上漲0.3%。扣除食品和能源價格的核心CPI略有回升，按年上漲0.2%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

她又指出10月份國際大宗商品價格總體波動下行，但在一攬子增量政策落地顯效等因素帶動下，國內部分工業品需求恢復，PPI按月降幅明顯收窄，按年降幅微擴。未來隨着政策效果的持續顯現，價格有望進一步趨穩。