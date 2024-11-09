侵粉馬斯克大豐收　特朗普勝選後Tesla累升28%　市值再破萬億美元

美國總統選舉由前總統特朗普勝出，馬斯克作為特朗普的忠實支持者，在對方勝出選舉後旗下Tesla股價持續攀升，於周五（8日）勁升逾8%，市值重上1萬億美元，並帶動馬斯克身家突破3,000億美元。



Tesla股價於周五收市報321.22美元，升8.2%；今年以來漲幅達到29%，公司市值約為1.03萬億美元，再次躋身標普500指數中市值突破萬億美元的七家公司之列。公司市值上一次突破1萬億美元是在2022年4月。

Tesla股價在2024年經歷了過山車行情。在4月22日時，公司股價處於弱勢，較去年底累跌逾4成。之後公司股價漸擺脫弱勢，在10月下旬升幅加快，這與公司當時公佈了意外強勁的業績並展望樂觀，股價從10月23日到大選日上漲了18%。由於馬斯克全力支持特朗普，在這位共和黨候選人勝選後，股價又上漲了28%，使馬斯克的財富增加了500億美元至3,137億美元。今年內其身家大幅增加847億美元，或接近37%。

馬斯克身家3日增加500億美元

巴克萊分析師Dan Levy周四在報告中寫道，該股的強烈正面反應「更多地反映了馬斯克在特朗普競選中的突出作用，可能會提醒人們Tesla是原始迷因股，公司股價與加密貨幣一道上漲。」