供應鏈管理權威港大演講　梁錦松、馬時亨等撐場　三人有個共通點

由港大經管學院主辦的陳坤耀傑出學人講座已連續17年舉辦，今年主題繼續精彩，請來全球頂尖的供應鏈管理專家李效良教授，講解地緣政治及疫後供應鏈重整對內地與香港的影響，吸引超過400人出席，場面熱鬧。

多名現任、前任高官聚首一堂

更為難得嘅係，一場講座，吸引多位現任及前任高官聚首一堂，以溫多娜熟悉的財金領域，就有現任財政司副司長黃偉綸、前財爺梁錦松、兩名前財庫局局長馬時亨及陳家強，以及兩位前商經局局長邱騰華及蘇錦樑。其他領域既前高官還有，前律政司司長梁愛詩、前民政局局長曾德成、前運房局局長張炳良、前公務員事務局局長聶德權、前食衞局局長陳肇始等。

史丹福大學商學院營運、資訊及科技Thoma講座教授李效良。﹙資料圖片﹚

供應鏈重置 李效良講三大機遇

李效良為史丹福大學商學院營運、資訊及科技Thoma講座教授，有現代供應鏈管理之父的尊稱，學術地位不容置疑，係講座入面，佢提到全球供應鏈正在發生轉變和重置平衡，但世事有危也有機，企業迎來三大主要機遇，包括運用「中國加一」或「中國加N」策略重新設計全球供應鏈、妥善協調和控制牛鞭效應以應對供應鏈的多重性，以及在不妨礙可持續發展的前提下向新興經濟體擴展其供應鏈。

陳教授任教、港大一班畢業於1973年的經濟系門生包括梁錦松及馬時亨。﹙溫多娜攝﹚

馬時亨發起講座 連續17年舉辦

翻查資料，上述重磅人物，有不少共同點，或與港大有淵源，或是陳坤耀教授的高足。陳教授在港大執教鞭多年，門下不少學生成為社會傑出人士，李效良正是當中一員，而引起一時佳話的是， 陳教授任教、港大一班畢業於1973年的經濟系門生，不少後來都做了高官，包括梁錦松、馬時亨及葉澍堃。

為答謝師恩，陳教授2007年榮休當年，在馬時亨牽頭下，一群於1973年畢業的港大同窗特別成立基金，發起每年舉辦「陳坤耀傑出學人講座」。有如此多「猛人」支持，難怪一個講座搞足咁多年，依然熱度不減，亦好貫切講座系列旨在弘揚尊師重道的優良傳統。