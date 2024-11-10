特朗普強美元政策回歸　關稅政策明年落地｜伽羅華

特朗普2.0回來了，無論你喜歡或討厭他，已經不需等到明年1月20日他就職的日子，世界已開始圍繞特朗普時代運轉。上月俄羅斯總統普京揚言，金磚國家正開發替代美元的支付系統，以增強金融自主權，但他在特朗普當選後釋出善意，確認不會放棄美元。



很多人說美國衰敗，總是由美元霸權說起，所以去美元化也被視為美國衰敗的象徵。上月在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會確實討論了去美元化，但關鍵在於能夠找到與美元抗衡的本幣，才能有討論去美元的基礎。在這方面，俄羅斯傾向人民幣，或由中印兩個經濟實力較強的國家牽頭支持的金磚貨幣，但印度已率先反對，令人意外的是中國也不支持。

全球九成交易至少其中一邊的交易方是美元，令美元在全球交易使用率接近五成，當交易方被踢出由歐美控制的SWIFT支付系統，可以想像其交易過程是多麽痛苦，再加上受制於美國長臂管轄權，金融服務商亦會參與制裁，令交易成本高三至五成。對於所有參與美元交易的金融機構，若不遵守美國政府的法規，就如懸在頭上的達摩克利斯之劍，罰款動輒數十億美元計。

要成為全球流通貨幣至少有三種功能，一是能做交易中介，二是貨幣可以生息生利（可投資性），三是這隻貨幣在市場有足夠流動性（在沽空時能平倉），單論三項功能，除了歐元在某程度能與美元抗衡，其餘貨幣均難望其項背。

美元、美金：美元為全球交易使用率最高的貨幣.（Getty Images）

美元武器化 推高金價創新高

美元近年使用率確實有所下降，主要是美國政府將美元武器化，令部分需要與中國、俄羅斯和伊朗等專制國家做生意時有所顧忌，要另闢蹊徑尋求替代美元和歐元的交易中介。

以俄羅斯為例，它入侵烏克蘭，其6,000多億美元價值的外匯資產有一半被歐美聯手凍結，嚇怕不少央行急將手上資產轉換成黃金，這也是國際金價近期攀升至每安士2,700美元的原因之一，普京今輪釋出善意說不放棄美元，可能有助緩解金價升勢。

無論是構想中的金磚貨幣或是人民幣，希望建立一套金磚國家內部交易的中介，問題只屬技術性，故此不難解決，但要提供第二及第三種功能便欠奉。

首先，人民幣資產市場規模太小，作為最大離岸人民幣市場的香港亦只是區區萬億元之數，與數百萬億元的在岸規模完成不成比例，而且最大問題是，人民幣並非自由兌換，中國財政也非以赤字預算為目標，其他國家或機構根本難取得人民幣的流動性，如果交易方將取得人民幣換回美元，只會虛耗中國政府的外匯儲備，正如沙特阿拉伯每次向中國出售原油的所得，會即時在上海黃金交易所換回黃金，這種人民幣國際化無異是自欺欺人。

黃金：美元武器化推動多國將目光轉向黃金. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

特朗普不難預測 只是對手實力弱

國際社會恐懼特朗普回歸，怕他不按牌理出牌，但顯然極不合常理。特朗普競選對手賀錦麗的政綱有4萬字多，但很多人根本未能搞清她的政策與拜登有何分別，特朗普的政綱只有5,000字，但言簡義賅，加上他曾當四年總統，外界沒可能猜不透他的意圖，討厭他只是他手法粗暴。國際外交就如下一盤大棋，不按常理出子，以達到出奇制勝的目的，不是最正常不過嗎？

也有人說特朗普將帶領美國走向孤立主義，只會埋首國內事務，這顯然又是誤區，低估他在國際外交的真正戰略意圖。在云云歷任的美國總統，他最尊崇的是導致蘇聯解體的列根，要知道所謂「美國優先」並非指美國本土，而是美國的遊戲規則都要在國際佔主導地位，美國科技競爭力要優於全球。

特朗普在9月一場競選集會上曾說，許多國家正在放棄美元，他揚言要報復這些去美元化的國家，向他們的進口商品徵收100%關稅，這項舉措受到不少經濟學家的詬病，批評他若一意姑行，將遭到其他國家的貿易反制，導致貿易成本大增，更難壓低通脹。

美國大選：特朗普日前勝出美國總統大選，並將於明年1月再次執政。（Reuters）

高關稅只是對外談判籌碼

美元作為最重要的戰略儲備和支付工具，關稅政策自然而然成為貿易制裁的利器，按照特朗普明年1月履新後，推出政策的順序最先是對外的關稅，遣返非法移民屬於內政，牽涉到各州分的訴訟，處理需時，關稅政策也是特朗普與各國談判的籌碼，例如歐洲國家需要承擔更多北約軍費，如果談不攏，就先徵關稅為敬。

同一道理，特朗普聲稱將向中國徵收高達60%、100%，甚至500%的進口關稅，對中國出口如此照顧，與他任內中美貿易協議破局有很大關係，但特朗普商人出身，並以做大刁為樂，他開天殺價，中方自然可以落地還錢，與民主黨拘泥於意識型態，在改善雙方關係沒太大轉圜餘地，與特朗普交手並非一無是處，問題只是你給他的價碼是否吸引。

一般估計，特朗普將在上台後、即明年第一季先行預警，將對所有貿易國加徵關稅，大約在第二至第三季陸續實施，由於他往往喜歡在競選時誇下海口，以達到宣傳效果，最終加幅不一定如他競選時所聲稱的水平，因為加關稅負擔是要由兩國來承擔，既傷人也傷己，實際執行時要看整體貿易的供求情況。

圖為2024年11月5日，十四屆全國人大常委會第十二次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，趙樂際委員長出席。（新華社圖片）

縮救市規模 或將與美方磋商

由於中國商品輸美，可以透過電商郵寄低於800美元價值的小商品，中國生產商也可以透過第三地如越南、墨西哥或孟加拉等地進行加工，所以美國政府在辨識進口貨的來源地時，需要執行「原產地穿透」法規來確定徵收的稅率，這類的調查也要預留半年以上，還需要與這些國家進行蹉商解決方案，所以討論關稅對通脹的影響暫時言之尚早。

中國人大常委會周五剛批准增加6萬億元人民幣地方政府債務限額置換存量隱性債務，相對於估計60萬億元的隱性地方債猶如杯水車薪，中國刺激經濟的救市規模亦頗為保守，有可能是中方有意與特朗普政府先行討價還價，下一步再決定救市的規模，因為若中美談不攏，10萬億元的救市銀彈也形同掟落大海。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。