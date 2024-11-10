特朗普強美元政策回歸 關稅政策明年落地｜伽羅華
特朗普2.0回來了，無論你喜歡或討厭他，已經不需等到明年1月20日他就職的日子，世界已開始圍繞特朗普時代運轉。上月俄羅斯總統普京揚言，金磚國家正開發替代美元的支付系統，以增強金融自主權，但他在特朗普當選後釋出善意，確認不會放棄美元。
很多人說美國衰敗，總是由美元霸權說起，所以去美元化也被視為美國衰敗的象徵。上月在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會確實討論了去美元化，但關鍵在於能夠找到與美元抗衡的本幣，才能有討論去美元的基礎。在這方面，俄羅斯傾向人民幣，或由中印兩個經濟實力較強的國家牽頭支持的金磚貨幣，但印度已率先反對，令人意外的是中國也不支持。
全球九成交易至少其中一邊的交易方是美元，令美元在全球交易使用率接近五成，當交易方被踢出由歐美控制的SWIFT支付系統，可以想像其交易過程是多麽痛苦，再加上受制於美國長臂管轄權，金融服務商亦會參與制裁，令交易成本高三至五成。對於所有參與美元交易的金融機構，若不遵守美國政府的法規，就如懸在頭上的達摩克利斯之劍，罰款動輒數十億美元計。
要成為全球流通貨幣至少有三種功能，一是能做交易中介，二是貨幣可以生息生利（可投資性），三是這隻貨幣在市場有足夠流動性（在沽空時能平倉），單論三項功能，除了歐元在某程度能與美元抗衡，其餘貨幣均難望其項背。
美元武器化 推高金價創新高
美元近年使用率確實有所下降，主要是美國政府將美元武器化，令部分需要與中國、俄羅斯和伊朗等專制國家做生意時有所顧忌，要另闢蹊徑尋求替代美元和歐元的交易中介。
以俄羅斯為例，它入侵烏克蘭，其6,000多億美元價值的外匯資產有一半被歐美聯手凍結，嚇怕不少央行急將手上資產轉換成黃金，這也是國際金價近期攀升至每安士2,700美元的原因之一，普京今輪釋出善意說不放棄美元，可能有助緩解金價升勢。
無論是構想中的金磚貨幣或是人民幣，希望建立一套金磚國家內部交易的中介，問題只屬技術性，故此不難解決，但要提供第二及第三種功能便欠奉。
首先，人民幣資產市場規模太小，作為最大離岸人民幣市場的香港亦只是區區萬億元之數，與數百萬億元的在岸規模完成不成比例，而且最大問題是，人民幣並非自由兌換，中國財政也非以赤字預算為目標，其他國家或機構根本難取得人民幣的流動性，如果交易方將取得人民幣換回美元，只會虛耗中國政府的外匯儲備，正如沙特阿拉伯每次向中國出售原油的所得，會即時在上海黃金交易所換回黃金，這種人民幣國際化無異是自欺欺人。
特朗普不難預測 只是對手實力弱
國際社會恐懼特朗普回歸，怕他不按牌理出牌，但顯然極不合常理。特朗普競選對手賀錦麗的政綱有4萬字多，但很多人根本未能搞清她的政策與拜登有何分別，特朗普的政綱只有5,000字，但言簡義賅，加上他曾當四年總統，外界沒可能猜不透他的意圖，討厭他只是他手法粗暴。國際外交就如下一盤大棋，不按常理出子，以達到出奇制勝的目的，不是最正常不過嗎？
也有人說特朗普將帶領美國走向孤立主義，只會埋首國內事務，這顯然又是誤區，低估他在國際外交的真正戰略意圖。在云云歷任的美國總統，他最尊崇的是導致蘇聯解體的列根，要知道所謂「美國優先」並非指美國本土，而是美國的遊戲規則都要在國際佔主導地位，美國科技競爭力要優於全球。
特朗普在9月一場競選集會上曾說，許多國家正在放棄美元，他揚言要報復這些去美元化的國家，向他們的進口商品徵收100%關稅，這項舉措受到不少經濟學家的詬病，批評他若一意姑行，將遭到其他國家的貿易反制，導致貿易成本大增，更難壓低通脹。
高關稅只是對外談判籌碼
美元作為最重要的戰略儲備和支付工具，關稅政策自然而然成為貿易制裁的利器，按照特朗普明年1月履新後，推出政策的順序最先是對外的關稅，遣返非法移民屬於內政，牽涉到各州分的訴訟，處理需時，關稅政策也是特朗普與各國談判的籌碼，例如歐洲國家需要承擔更多北約軍費，如果談不攏，就先徵關稅為敬。
同一道理，特朗普聲稱將向中國徵收高達60%、100%，甚至500%的進口關稅，對中國出口如此照顧，與他任內中美貿易協議破局有很大關係，但特朗普商人出身，並以做大刁為樂，他開天殺價，中方自然可以落地還錢，與民主黨拘泥於意識型態，在改善雙方關係沒太大轉圜餘地，與特朗普交手並非一無是處，問題只是你給他的價碼是否吸引。
一般估計，特朗普將在上台後、即明年第一季先行預警，將對所有貿易國加徵關稅，大約在第二至第三季陸續實施，由於他往往喜歡在競選時誇下海口，以達到宣傳效果，最終加幅不一定如他競選時所聲稱的水平，因為加關稅負擔是要由兩國來承擔，既傷人也傷己，實際執行時要看整體貿易的供求情況。
縮救市規模 或將與美方磋商
由於中國商品輸美，可以透過電商郵寄低於800美元價值的小商品，中國生產商也可以透過第三地如越南、墨西哥或孟加拉等地進行加工，所以美國政府在辨識進口貨的來源地時，需要執行「原產地穿透」法規來確定徵收的稅率，這類的調查也要預留半年以上，還需要與這些國家進行蹉商解決方案，所以討論關稅對通脹的影響暫時言之尚早。
中國人大常委會周五剛批准增加6萬億元人民幣地方政府債務限額置換存量隱性債務，相對於估計60萬億元的隱性地方債猶如杯水車薪，中國刺激經濟的救市規模亦頗為保守，有可能是中方有意與特朗普政府先行討價還價，下一步再決定救市的規模，因為若中美談不攏，10萬億元的救市銀彈也形同掟落大海。
【財經專欄】大盤漫談．伽羅華
資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。
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