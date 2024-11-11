中信金融資產擬斥最多412億人幣　增持中信股份、中行及光銀

中信金融資產(2799)公布，擬在前期投資的基礎上，進一步優化投資路徑，加大投資力度，並擬聘請中信証券、中信建投作為專業顧問，進一步推進投資配置的方案。

方案包括擬斥不超過503億元（人民幣．下同）作投資，包括(1)通過簽訂股份轉讓協議以112.66億元進一步購買中信股份(00267)的4.88%股份；(2)以不超過260億元進一步購買中國銀行(3988)股份；(3)以不超過40億元進一步購買光大銀行(6818)股份；(4)委託中信信託(作為受託人)、中信証券(作為顧問)、中信建投(作為顧問)及中信銀行(作為託管人)，以不超過200億元設立單一資產服務信託開展投資。

就購買中信股份，中信金融資產補充，簽訂股份轉讓協議，以約112.66億元向獨立第三方，包括工銀瑞信及工銀瑞信（國際）、博時基金及博時基金（國際），以及大成基金及大成基金（國際）收購約14.19億股中信股份，每股作價8.7港元，較上周五（8日）收市價9.36港元折讓約7%。增持後，中信金融資產手上的中信股份持股升至9.89%。假設交易於今年1月1日完成，今年上半年因投資取得的持續性投資收益約15.7億元。

另外，中信金融資產以不超過260億元進一步購買中國銀行股份方面，目前集團持有中國銀行3.57%股權，每股A股或H股購買價不高於7.78元，假設交易於今年1月1日完成，今年上半年因投資取得的公允價值變動收益約6.4億元。該集團以不超過40億元進一步購買光大銀行股份，目前中信金融資產持有光大銀行7.08%股權，每股A股或H股購買價不高於7.84元。假設交易於今年1月1日完成，今年上半年因投資取得的持續性投資收益約4億元。

至於設立規模不超過200億元的單一資產服務信託，中信金融資產指出，信託關注公用事業、基建、資源能源和金融等行業，投資淨資產收益率/市淨率不低於8%，股息率不低於4%的上市公司，並委託中信信託作為受託人、中信証券(6030)(滬:600030)和中信建投(6066)(滬:601066)作為顧問及中信銀行(0998)(滬:601998)作為託管人，為期3年。集團續指，使用日常營運資金實施進一步推進投資配置方案，有關投資待股東批准。