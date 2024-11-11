外資上季從中國撤出81億美元　上海美商會﹕會員憂地緣政局緊張

外資企業上個季度從中國撤出更多資金，撤出金額達81億美元，反映出儘管中國政府推出了旨在穩定經濟成長的刺激措施，部份投資者仍然感到悲觀。



中國國家外匯管理局上周五（8日）傍晚公佈的數據顯示，中國第三季度國際收支平衡表中的直接投資負債減少81億美元。這項衡量對華外商直接投資（FDI）的指標在今年前九個月下降近130億美元。

《彭博》指出在過去三年外商於中國投資下滑，歸咎於地緣政治緊張局勢、對世界第二大經濟體的悲觀情緒以及來自中國國內企業在汽車等行業的更激烈競爭。如果這種下降趨勢在今年餘下時間繼續，那麼這將是至少自1990年開始有可比數據以來的首次年度FDI淨流出。

今年已收縮部分中國業務的公司包括汽車製造商日產汽車和福斯汽車，以及柯尼卡美能達等其他公司。日本製鐵7月時表示將退出在中國的一家合資企業，IBM正在關閉該國的一個硬體研究團隊，這一決定影響約1,000名員工。

在美國候任總統特朗普的第二個任期內，貿易戰擴大、中美關係惡化的前景可能會進一步打壓投資。「地緣政治緊張局勢」是上海美國商會成員最擔心的問題，該組織主席Allan Gabor稱。「這使得規劃大型投資變得困難，但相反我們看到很多成員在進行中小規模的投資」Gabor上周在進博會期間接受彭博電視採訪時表示。

至9月底外資持中國股票價值增按月增26%

不過，政府9月下旬刺激經濟的努力已經使一些外國投資者受益，根據央行的另一份數據，外國投資者持有的股票價值較8月躍升逾26%。在協調性刺激措施啟動後，中國基準股指9月上漲了近21%，不過此後回吐了部分漲幅。

相比之下，中國的對外投資一直在大幅成長。根據國家外匯管理局初步數據，第三季度中國企業增加海外資產約340億美元。這使得今年迄今流出總額達到1,430億美元，是同期有記錄以來的第三高。

中資企業加快在海外部署

比亞迪等中國公司一直在迅速擴大海外足跡，以獲取原物料並在海外市場建立產能。隨著越來越多的國家對鋼鐵等部分中國出口商品加徵關稅，而且美國威脅要對所有中國商品加徵懲罰性關稅，這種趨勢可能會持續並擴大。