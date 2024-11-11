日清食品今年首3季少賺7%　因消費者流向大灣區　香港收入跌4%

日清食品（1475）公布，首三季少賺7.08%，至2.51億元，期內收入跌3.17%至28.62億元。不派息。



期內毛利率為34.8%，較2023年同期之34.0%增長0.8個百分點，主要由於期內原材料及購買成本減少所致。

公司指，香港及其他亞洲業務收入減少3.9%，乃由於香港消費者於日用品方面的消費流向大灣區周邊地區，抵銷了亞洲其他地區的增長。內地業務收入減少2.7%（按當地貨幣計為減少1.5%），乃由於較弱的消費者情緒及人民幣兌港元貶值。

日清食品在於大埔創新園的日清廠房。

對下半年業績呈上升趨勢感高興

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆表示：「我們很高興看到自下半年以來業績呈現上升趨勢，反映我們採取的策略性銷售計劃獲得正面成效。隨著銷售的自然增長，我們於9月收購的韓國零食製造商Gaemi Food亦開始逐步為集團帶來長期貢獻。值得一提的是，我們近期的併購舉措將增強集團業務的適應性和韌性，以確保穩定的業績表現。我們會繼續將產品組合多元化，並在所經營的市場提高品牌知名度，從而提高我們的競爭優勢。這些舉措將有助集團維持穩定表現，並持續為客戶及股東帶來可持續價值。」